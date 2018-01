Viaggiare low-cost, le mete di febbraio

Sì viaggiare, anche a febbraio. Durante la bassa stagione si possono fare davvero grandi affari, comprando per poche decine di euro biglietti aerei low-cost per tante destinazioni interessanti, a patto ovviamente di avere tempo a disposizione o magari qualche giorno di ferie extra. Ecco una selezione di tariffe in offerta per il mese di febbraio, con partenza dall’aeroporto Karol Wojtyla di Bari.

Carnevale a Venzia

Quest’anno il carnevale chiude i battenti molto presto: il martedì grasso è infatti in programma il 13 febbraio. La meta ideale quindi non può che essere Venezia, dove si celebra una delle feste più famose del mondo. Con 76 euro a persona si può raggiungere la città lagunare con un volo Ryanair in partenza da Bari lunedì 12 febbraio (attenzione, l’aeroporto di destinazione è Treviso), con ritorno il sabato sabato successivo, con qualche giorno in più per visitare la città.

Europa

Affari decisamente migliori si possono fare spostando il mirino sull’Europa. Se siete stufi dell’inverno potete scegliere di rilassarvi al tepore dei 20° di Malta. Con 42 euro a persona (partenza da Bari domenica 11 febbraio e ritorno sette giorni dopo) Ryanair vi porta a destinazione, in un periodo in cui forse è più facile ammirare le bellezze dell’isola senza la presenza del turismo di massa. Con pochi euro in più (50 euro per persona) è possibile comprare un biglietto andata e ritorno per Berlino (Ryanair in partenza da Bari mercoledì 28 febbraio) ma l’affare si fa soltanto con una permanenza un pochino più lunga (9 giorni, ritorno previsto venerdì 9 marzo).

Ma per immergersi nella vita della capitale tedesca e magari conoscerne i lati meno turistici della città, forse ne vale la pena. Leggermente più a nord si trova Vilnius in Lituania, che è possibile raggiungere direttamente da Bari con un volo WizzAir. Con 53 euro per persona si può andare e tornare dalla città baltica (partenza da Bari sabato 3 febbraio e rientro una settimana dopo, il 10) famosa per il suo centro storico barocco, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Insolito, ma altrettanto interessante anche dal punto di vista economico, può essere un viaggio a Sofia in Bulgaria, offerto sempre da WizzAir con un volo andata e ritorno dal Karol Wojtyla che costa 45 euro a persona (partenza lunedì 19 febbraio e ritorno il venerdì successivo).

Follie

Se invece siete in vena di follie e soprattutto avete il passaporto pronto, potete puntare ad un “great escape” negli Stati Uniti, grazie ai voli a basso costo operati da Norwegian, che dallo scorso novembre ha inaugurato le tratte transoceaniche anche dall’Italia. Con partenza da Roma Fiumicino si può arrivare a New York (Newark) con 320 euro a persona andata e ritorno (partenza domenica 4 febbraio e ritorno sette giorni dopo). Aggiungendo soltanto qualche altra decina si può sbarcare perfino sulla costa del Pacifico a Los Angels: con 340 euro a persona andata e ritorno si vola da Roma mercoledì 7 febbraio con rientro sette giorni dopo. Allora, siete pronti a fare le valigie?