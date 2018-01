"Yes Weekend", gli appuntamenti in programma nel fine settimana

Alle spalle il famigerato “blue monday”, il lunedì più triste dell’anno (era il 15 gennaio, tanto meglio se non ve ne siete accorti) arriva il weekend per portare un po’ di buonumore. Nell’agenda c’è tanto teatro con una proposta variegata che spazia da Michelangelo, presentato da Vittorio Sgarbi, agli spettacoli dedicati ai più piccoli, previsti a Corato e Molfetta. Tra gli eventi da non perdere, che assicurano un carico di allegria extra (e una robusta dose di cibo tradizionale), c’è anche la festa dedicata a Sant’antonio Abate, in programma a Giovinazzo, con l’accensione dei caratteristici falò (domenica). Ecco i principali eventi.

Teatro

Al Nuovo Teatro Abeliano di Bari da venerdì 19 fino a domenica 21 va in scena “I promessi sposi” per la regia di Michele Sinisi. Lo spettacolo (venerdì e sabato alle 21, domenica alle 18) è inserito nel calendario della stagione di prosa di Comune di Bari e Teatro Pubblico Pugliese. Sempre a Bari, stavolta al teatro Palazzo, è in programma un appuntamento a metà tra il teatro e la cultura con protagonista Vittorio Sgarbi, che guiderà gli spettatori alla scoperta del genio di "Michelangelo" (sabato e domenica alle 21).

A Ruvo invece sabato 20 gennaio alle 20,30 nell’ambito della stagione 2018 del teatro comunale toccherà ai Cantieri teatrali Koreja portare in scena lo spettacolo "Paladini di Francia" (premio Eolo award 2009), in cui i personaggi dell'Ariosto, rappresentati come dei pupi, ritornano in vita raccontando le conseguenze della guerra e dell’amore. Sarà invece dedicata ai più piccoli la rappresentazione in programma al teatro comunale di Corato, che s’intitola “L’arca” (domenica 21 alle 18,30), adatto a una fascia di età tra i 3 e i 7 anni.

Alla Cittadella degli Artisti di Molfetta sabato alle 20,30 (ingresso libero fino ad esaurimento posti) invece andrà in scena il monologo “Maria Callas la divina”, si tratta del primo appuntamento della rassegna contro la violenza sulle donne intitolata “Rosso Porpora”. Sempre alla Cittadella degli Artisti, domenica 21 alle 18 invece spazio al teatro per ragazzi e famiglie con “Anno nuovo Storie nuove”.

Libri e cultura

Venerdì 19 a Ruvo è in programma (alle 19 presso la parrocchia Santa Lucia in via Oberdan) l’incontro dal titolo “Charlie e il fine vita. Eutanasia: scelta di libertà o morte di Stato?”, che ripercorre il caso del piccolo Charlie Gard per affrontare il complesso tema dell’eutanasia. Sempre a Ruvo sabato 20 alle 18 nella sala convegni del Museo del libro di palazzo Caputi, verranno presentati i lavori di ricerca dei due progetti del Servizio civile nazionale Unpli Puglia 2016/17 denominati “La fotografia: memoria storica di un grande secolo” e “L’alba dei popoli: una fucina di culture da trasmettere alle nuove generazioni”.

A Fasano invece sono in programma due presentazioni di libri: “L’infanzia nelle guerre del Novecento” (venerdì 19 alle 17,30 nell’auditorium del liceo “Leonardo Da Vinci”) e “Fabiola” di Elisabetta Pedio (sabato 20 alle 18 presso i Portici delle Teresiane).

Musica e concerti

Nel weekend spazio alla musica con il musical “Il Piccolo Principe” in scena al teatro Traetta di Bitonto venerdì 19 alle 20 (il ricavato dei biglietti sarà devoluto in beneficenza).

A Bari venerdì 19 c’è l’esibizione dei The Chunga’s Revenge (alle 21, al Teatro Forma), la formazione di musicisti attivi a Milano dalla metà degli anni '70, che prende il nome da un album di Frank Zappa. Alle 20 invece c’è il concerto dei Gaudeus, che si terrà presso la chiesa russa di San Nicola in corso Benedetto Croce. Dedicato alla musica è anche l’appuntamento in programma alla libreria Feltrinelli di Bari dove venerdì 19 gennaio alle 18,30 Francesca Michielin, presenterà il suo nuovo disco “2640”.

A Monopoli infine venerdì 19 (alle 21 al cinema Vittoria) i Quintorigo rileggono Charles Mingus, Jimi Hendrix e Frank Zappa.

Feste tradizionali ed eventi

Per concludere il weekend in bellezza non potevano mancare gli appuntamenti con le sagre e le tradizionali feste di paese. Gli appassionati del genere non potranno mancare a quella di Giovinazzo dedicata a Sant’Antonio Abate in programma sabato 20 e domenica 21. Il clou però è previsto domenica (17,30) con l’accensione dei falò in tutte le vie della città e la degustazione di cibi tipici tra cui le fave e le olive.

Dello stesso genere c’ anche la fiera del fischietto in terracotta in programma a Rutigliano sabato 20 e domenica 21. A Cassano infine c’è un appuntamento dedicato agli amanti del trekking con una escursione nella vallata di Chinunno. Il ritrovo è previsto alle 8 nello spiazzo antistante il liceo scientifico i Cassano, mentre per chi proviene da Bari il raduno è per le 8,30 presso l’area di servizio TE prima della rotatoria di ingresso in paese. L’escursione termina alle 13.