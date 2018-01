E se tra i Griffin spuntasse il sindaco? L'idea per celebrare la 300esima puntata

La celebre serie animata americana "The Family Guy", nata nel 1999, è giunta alla messa in onda della 300esima puntata. Meno della metà delle puntate dei Simpson nel corso di questi 30 anni di carriera, ma pur sempre un risultato di tutto rispetto da celebrare in qualche maniera. Per festeggiare il traguardo Fox con la collaborazione dei disegnatori della sitcom ha creato il sito Familyguyyourself.com che permette di creare un avatar in stile Griffin. E mentre leggete questo pezzo le vostre bacheche social già pullulano di avatar.

Si possono scegliere: tipologia di corporatura, colore della pelle, taglio e colore dei capelli, forma del viso, occhi (con 3-4 scelte tra le montature da vista), naso, bocca e abbigliamento. Ed in fase di salvataggio c'è persino la possibilità di salvare il proprio avatar sul background preferito da scegliere tra alcuni "luoghi tipici" della serie.

Le vicende dei Griffin (conosciuti così nella versione italiana) sono estemporanee e sempre caratterizzate da toni umoristico-demenziali. La dissacrante rappresentazione della famiglia americana media ha ottenuto sempre più successo di pubblico potendo spegnere la candelina su ben 16 stagioni.

Negli anni non sono mancate le polemiche contro la sitcom (nel 2008 e nel 2010, Sarah Palin ha attaccato duramente gli autori per alcune scelte) che hanno coinvolto anche politici. Per questo, sfruttando il sito Familyguyyourself abbiamo provato ad immaginare tra le strade di Quahog anche i nostri sindaci. Che faccia avrebbero? Cosa direbbero? Abbiamo provato a crearli per voi e vi invitiamo a riconoscerli (i nomi li trovate nella descrizione). Probabilmente alcuni non rispecchieranno affatto l'immagine reale dei sindaci del nord barese e cercheremo di berci su, magari al The Drunken Clam.

Vi invitiamo a condividere sulla nostra pagina Facebook l'avatar che creerete. Chissà, magari la fotografia di gruppo a corredo di questo pezzo potrebbe fornire spunti ad autori ed illustratori nostrani: di argomenti su cui fare umorismo dissacrante ce ne sarebbero parecchi.