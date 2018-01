Tifosi biscegliesi in Thailandia Copyright: As Bisceglie 1913

A caccia di gol non solo sul rettangolo verde ma anche sui social network. Oggi la sfida delle società di calcio si combatte sempre di più a colpi di like ed engagement. Un concetto che vale a qualsiasi latitudine e in ogni categoria. È interessante perciò analizzare anche il comportamento delle squadre di football di casa nostra, con un metodo semplicissimo: contare le preferenze sui principali social network (ovvero Facebook, Twitter e Instagram) dei team della provincia di Bari e Bat dalla serie B all’Eccellenza.

Intanto è bene specificare che siamo lontani anni luce dai milioni di like e follower che fanno registrare i top club europei e italiani (per curiosità al vertice europeo c’è il Barcelona con quasi 207 milioni, in Italia invece vince la Juventus con 45 milioni e mezzo). Inoltre è ovvio che le preferenze siano influenzate dal bacino di tifosi e dalla categoria in cui il club milita. Quindi è piuttosto scontato che l’Fc Bari 1908 con più di 221mila seguaci tra Facebook (158.417), Twitter (25.900) e Instagram (37.000) domini questa classifica. Meno scontato è invece capire cosa succede scendendo di categoria e come si comportano i club con i vari social network. Facebook intanto resta imprescindibile: ogni squadra (dalla B all’Eccellenza) ha il suo profilo, spesso (soprattutto nelle categorie minori) a discapito anche dello stesso sito web. Inoltre man mano che si scende di livello Twitter e Instagram gradualmente scompaiono. Infine le tendenze in atto a livello generale sono seguite anche dai tifosi che, stando ai numeri, sembrano amare più Instagram che Twitter.

SERIE C In serie C la palma della squadra più seguita di Bari e Bat va alla Fidelis Andria con 21,4mila tifosi sui tre principali social network. Alle sue spalle si piazza l’As Bisceglie con 16,9mila tifosi. Terzo il Monopoli con 15,6mila seguaci sui social network, ma merita una segnalazione il video su Instagram dell'allenamento della squadra sulla spiaggia. L’As Bisceglie è anche il club che spopola di più su Instagram: i 10.300 follower dell’account bisceglie.calcio.official sono secondi solo al Bari. Un successo ottenuto sfruttando probabilmente l’entusiasmo dei tifosi, che si fanno ritrarre con indosso la maglia nerazzurra nei posti più disparati: Cracovia, Thailandia, isole Canarie.

LA SORPRESA GRAVINA Il caso dell’Fcb Gravina, club di serie D, è la dimostrazione che il lavoro sui social paghi nonostante la categoria. Infatti il profilo Facebook dei gialloblu, molto ricco di contenuti multimediali, conta 20.091 like (solo il Bari ne ha di più). Un successo replicato in parte anche dalla vicina Altamura che su Facebook ha 11.239 seguaci (quinto posto della classifica). Per fare un esempio la Fulgor Molfetta, che milita nella stessa categoria, ne ha solo 2.406.

I DERBY DI ECCELLENZA Accesissima la competizione in Eccellenza. A spuntarla è il Barletta 1922 che, con 6558 like, fa valere la tradizione calcistica di vecchia data ma sfrutta sapientemente anche un account Facebook aggiornato e professionale come quello delle squadre più blasonate. Al secondo posto il Vigor Trani con 5.174 (che saggiamente ha aggiunto anche un profilo Instagram, con al momento 617 follower). All'Omnia Bitonto va invece il derby cittadino con l’Us Bitonto (4.242 like su Facebook per l'Omnia contro i contro 4.095 dell'Us). Il Corato Calcio invece con 3.795 like precede su Facebook il Molfetta Calcio (3.278), che però si può consolare sapendo di avere più like della Fulgor, e l’Unione Calcio Bisceglie (3.187).