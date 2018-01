Grande sorpresa al "Cenone Epifania e disco party" tenutosi venerdì notte all'Astoria Palace di Corato. L'iniziativa, organizzata da Maurizio Tatoli e Savino Frualdo, ha visto come ospite d'onore Costantino Vitagliano.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha letteralmente fatto impazzire i tanti partecipanti con un piccolo dj set al fianco di Danny Howen e Giancarlo Chieco e le tante foto scattate con i fan.

Chi è Costantino Vitagliano?

Personaggio televisivo ed ex modello, Costantino Vitagliano è nato nella periferia milanese ma è napoletano di origine. Famoso per il trono di "Uomini e donne", la trasmissione condotta da Maria De Filippi, della quale è stato protagonista dal 2003 al 2004. In questi anni è apparso in diversi programmi televisivi.