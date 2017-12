La Puglia regina dello street food

Cosa hanno in comune le sgagliozze, le popizze, i panzerotti, la focaccia e le pettole? Sono tutti cibi che, mangiati scomodamente in piedi o appoggiati sui cofani delle auto in sosta, hanno segnato tanti pomeriggi di studio e altrettante - se non di più - serate di divertimento. Il «mangiamo qualcosa al volo» è ormai diventato però una vera e propria moda, con tanto di Festival, truck, chef e cooking show. E si chiama molto più elegantemente street food. Anche se poi resta sempre roba da mangiare in strada e sporcarsi le mani. Che viene consumata dal 65% degli italiani, con preferenza dei prodotti locali nell’81% dei casi.

Un successo riconosciuto addirittura dalla manovra finanziaria 2018, che ha dato il via libera al cibo di strada prodotto dagli agricoltori, che potranno vendere direttamente anche alimenti già manipolati e trasformati, pronti per il consumo.

La Puglia, con ben 271 aziende, è seconda solo alla Lombardia per la massiccia presenza di ristorazione ambulante. Dunque sarà possibile continuare a deliziarsi con pucce farcite di hamburger di Angus rigorosamente salentino, panini con salsiccia di cinghiale e capocollo di Martina Franca, pesce fritto (alla faccia del fish and chips) e bicchieroni di frutta di stagione, il tutto innaffiato con vino e birra artigianale.

Per la gioia degli oriundi, ma anche dei turisti, per il 35% dei quali il successo di una vacanza dipende principalmente dal cibo. E se così è, allora vale ancora di più la pena venire in Puglia.