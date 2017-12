Yes Weekend, gli appuntamenti del fine settimana

È tutto pronto per Natale. I bambini fremono nell’attesa di aprire i regali, mentre si possono riabbracciare parenti e amici che tornano a casa per le vacanze. In questi giorni, che in pratica si protraggono fino a martedì, dedicati all’ozio e alle maratone a tavola non mancano gli eventi a cui si può partecipare.

Naturalmente la parte del leone la fanno i presepi, che rappresentano uno dei temi intramontabili del Natale. Ce ne sono veramente per tutti i gusti: in ogni città e di ogni genere, sia statici che viventi. Nella lista che trovate qui sotto c’è veramente l’imbarazzo della scelta. Sempre a tema natalizio ci sono una serie di manifestazioni musicali, come i cori gospel (a Ruvo il 22, a Corato il 26) o il concerto di Natale nella basilica di San Nicola (il 22) e gli immancabili mercatini (a Corato il 22). Ma tra gli appuntamenti in programma questo fine settimana non mancano eventi di diverso genere, come gli spettacoli di cabaret di Renato Ciardo (a Giovinazzo il 22) e Toti e Tata ( a Corato il 23); oppure un’occhiata ad una mostra, come Eternal Love a Ruvo (fino al 7 gennaio), ma anche un passeggiata a “Ofest”, l’evento in programma a Corato il 23. Ecco la lista.

Presepi

Andria la mostra presepi artigianali (fino al 6 gennaio) in via Montegrappa 15 http://bit.ly/2zc5lNn.

la mostra presepi artigianali (fino al 6 gennaio) in via Montegrappa 15 http://bit.ly/2zc5lNn. Corato le mostre di Graziano Tarricone (piazza Sedile Palazzo Giudice di Pace fino al 6 gennaio), Comune di Corato e Pro loco “Quadratum" (vie Cittadine fino al 6 gennaio), Franco Lastella (piazza di Vagno-locale Annona fino al 6 gennaio) https://goo.gl/6ri4pE, “Natività tra arte e pietra” (sotterranei via Lapergola) https://goo.gl/emkYo8.

le mostre di Graziano Tarricone (piazza Sedile Palazzo Giudice di Pace fino al 6 gennaio), Comune di Corato e Pro loco “Quadratum" (vie Cittadine fino al 6 gennaio), Franco Lastella (piazza di Vagno-locale Annona fino al 6 gennaio) https://goo.gl/6ri4pE, “Natività tra arte e pietra” (sotterranei via Lapergola) https://goo.gl/emkYo8. Giovinazzo le mostre (fino a gennaio) di Angelo Raco (cripta Cattedrale), "Amici del presepe” (Istituto Vittorio Emanuele II), Saverio Amorisco (chiesa del Carmine) https://goo.gl/6jQANp.

le mostre (fino a gennaio) di Angelo Raco (cripta Cattedrale), "Amici del presepe” (Istituto Vittorio Emanuele II), Saverio Amorisco (chiesa del Carmine) https://goo.gl/6jQANp. Terlizzi , la mostra di Antonio Piccolomini (via Vanvitelli) https://goo.gl/MWNVwh.

, la mostra di Antonio Piccolomini (via Vanvitelli) https://goo.gl/MWNVwh. Bitonto, “Presepe e musica” (in via Santa Caterina d’Alessandria, fino al 24) https://goo.gl/JSA8Gp.

Bari la mostra “SpaccaBari” (al Fortino Sant’Antonio fino all’8 gennaio) https://goo.gl/ejuqry.

la mostra “SpaccaBari” (al Fortino Sant’Antonio fino all’8 gennaio) https://goo.gl/ejuqry. Gravina, Lumina spettacolo in luce (23 e 30 dicembre) https://goo.gl/iGgrA9.

Presepi viventi

Palombaio , presso il parco Gaetano Vacca (23, 25, 26, 30 dicembre, 6 e 7 gennaio) https://goo.gl/9qR2Y7.

, presso il parco Gaetano Vacca (23, 25, 26, 30 dicembre, 6 e 7 gennaio) https://goo.gl/9qR2Y7. Molfetta , presso la parrocchia San Domenico (26 e 30 dicembre 2017, il 5 e 6 gennaio) https://goo.gl/dLY2HK.

, presso la parrocchia San Domenico (26 e 30 dicembre 2017, il 5 e 6 gennaio) https://goo.gl/dLY2HK. Giovinazzo , presso la pineta dell’Istituto Vittorio Emanuele II (26, 29 dicembre e 5 gennaio) https://goo.gl/z5EtTD.

, presso la pineta dell’Istituto Vittorio Emanuele II (26, 29 dicembre e 5 gennaio) https://goo.gl/z5EtTD. Ruvo , presepe vivente itinerante nel centro storico (26 e 30 dicembre e il 4 e 5 gennaio).

, presepe vivente itinerante nel centro storico (26 e 30 dicembre e il 4 e 5 gennaio). Canosa , in zona Costantinopoli (26, 27 e 28 dicembre e il 3, 6 e 7 gennaio) https://goo.gl/LbB5DH.

, in zona Costantinopoli (26, 27 e 28 dicembre e il 3, 6 e 7 gennaio) https://goo.gl/LbB5DH. Pezze di Greco (Br), lama Trappeto (26, 27, 30 dicembre e 1, 6, 7 gennaio) https://goo.gl/2BpcQc.

Venerdì 22 dicembre

Teatro, musica e spettacoli

Renato Ciardo in “Christmas cabaret”, a Giovinazzo dalle 20,30 in villa comunale https://goo.gl/NtCWMr.

in “Christmas cabaret”, a dalle 20,30 in villa comunale https://goo.gl/NtCWMr. Open Day al Laboratorio Urbano di Corato : mostre, esibizioni e teatro (dalle 16 in via Ettore Fieramosca) https://goo.gl/oV7nkH.

: mostre, esibizioni e teatro (dalle 16 in via Ettore Fieramosca) https://goo.gl/oV7nkH. "Dal disio chiamate", a Ruvo la rappresentazione teatrale nell’Itet “Tannoia” (alle 19 teatro comunale) https://goo.gl/S4NSvR.

la rappresentazione teatrale nell’Itet “Tannoia” (alle 19 teatro comunale) https://goo.gl/S4NSvR. “Diolovuole band”, coro gospel a Ruvo (alle 20 in piazza Menotti Garibaldi) https://goo.gl/S4NSvR.

(alle 20 in piazza Menotti Garibaldi) https://goo.gl/S4NSvR. Natale nelle scuole a Trani , dalle 9,30 tanti eventi https://goo.gl/38Mnxn.

, dalle 9,30 tanti eventi https://goo.gl/38Mnxn. “Una comica infelicità”, la commedia della Compagnia teatrale Tiberio Fiorilli al teatro Duse di Bari (fino al 30 dicembre) https://goo.gl/oFwPqv.

(fino al 30 dicembre) https://goo.gl/oFwPqv. Natale con i Teatri di Bari , concerto per famiglie al teatro Kismet (alle 21, ingresso libero); https://goo.gl/1tncUv.

, concerto per famiglie al teatro Kismet (alle 21, ingresso libero); https://goo.gl/1tncUv. Concerto di Natale nella basilica di San Nicola di Bari alle 20 https://goo.gl/tA5zLn.

alle 20 https://goo.gl/tA5zLn. Natale a Bitonto, concerti, spettacoli dal vivo e apertura straordinaria di chiese (dalle 18, anche il 23 e 24) https://goo.gl/Sv9gDt.

Mercatini e degustazioni

Mercatini di Natale a Corato (anche il 23 e 24).

(anche il 23 e 24). Artigianato locale in mostra a Corato (dalle 16 in via Duomo).

(dalle 16 in via Duomo). Mercatini di Natale a Borgo Egnazia (fino al 7 gennaio) https://goo.gl/reGk53.

Mostre

“Il volto del ‘900”, in mostra il fascino del XX secolo a Corato in Palazzo Gioia (fino al 18 marzo) https://goo.gl/ktiLa1.

in Palazzo Gioia (fino al 18 marzo) https://goo.gl/ktiLa1. “EternaLove: a proposito dell'amore", mostra di sculture, a Ruvo (Piazza Felice Cavallotti, 25 alle 21) https://goo.gl/LfwfCr.

(Piazza Felice Cavallotti, 25 alle 21) https://goo.gl/LfwfCr. “La Madonna della Madia”, a Monopoli una mostra di dipinti dedicata alla Vergine (fino al 14 gennaio in via Cattedrale) https://goo.gl/kCoaqL.

una mostra di dipinti dedicata alla Vergine (fino al 14 gennaio in via Cattedrale) https://goo.gl/kCoaqL. “Il mare, i miti”, a Monopoli una mostra fotografica collettiva (fino al 9 gennaio in via Sant’Anna 6) https://goo.gl/FTDd7t.

Visite guidate ai rifugi antiaerei di Monopoli (fino al 7 gennaio) https://goo.gl/8vaEB5.

Sabato 23 dicembre

Musica

Concerto del coro Giovanile della Rubis Canto. A Ruvo alle 20 nella chiesa San Domenico.

alle 20 nella chiesa San Domenico. La cultura contadina, esibizione musicale, a Ruvo dalle 21 in piazza Dante.

dalle 21 in piazza Dante. “Veni Emmanuel” del coro Vox et Anima a Andria (alle 20 chiesa B.V. Immacolata) https://goo.gl/Fz7wsr.

Peppe Servillo e Ambrogio Sparagna protagonisti dello spettacolo “Si fermarono i cieli” a Fasano (alle 21 in chiesa Matrice) https://goo.gl/zFZjHB.

Bambini e famiglie

Diamo forma al Natale, letture animate e laboratori per bambini a Andria (dalle 17,30 via Cavallotti 29) https://goo.gl/5d6nGJ.

(dalle 17,30 via Cavallotti 29) https://goo.gl/5d6nGJ. Il trenino di Babbo Natale e lo spettacolo con artisti di strada “Storie a pedali”, a Giovinazzo in villa comunale nell’ambito della manifestazione “Il magico villaggio di Natale” https://goo.gl/coeS2T.

Eventi

"La festa dell'olio nuovo”,"Ofést - Il Festival dell'extravergine d’oliva" a Corato in piazza Di Vagno, piazza Dei Bambini, via Roma e via Mercato dalle 19,30.

in piazza Di Vagno, piazza Dei Bambini, via Roma e via Mercato dalle 19,30. Ofést - Il Festival dell'extravergine d'oliva "RiScatto l'ulivo" e "Parola d’olio”, una mostrafotografica al teatro comunale di Corato.

Teatro



Toti e Tata con “Il Cotto e il Crudo” per aiutare la ricerca a Corato (alle 20,30 al teatro comunale) https://goo.gl/UMeKUk.

con “Il Cotto e il Crudo” per aiutare la ricerca a (alle 20,30 al teatro comunale) https://goo.gl/UMeKUk. “Non è un paese per Sancho”, in scena a Gravina la commedia di “Cre3p Company” (Centro polifunzionale di via Genova alle 21,30) https://goo.gl/5WrdCK.

Domenica 24 dicembre

Eventi di Natale

Le vie del Natale, a Giovinazzo spettacoli, mercatini e degustazioni (dalle 11,30 vie cittadine).

spettacoli, mercatini e degustazioni (dalle 11,30 vie cittadine). Arriva Babbo Natale, discesa di Babbo Natale dalla Torre dell’Orologio, a Ruvo dalle 5 in piazza Matteotti.

discesa di Babbo Natale dalla Torre dell’Orologio, a dalle 5 in piazza Matteotti. “La matin de la chiaz”, a Corato street band, attività per bambini e degustazioni a partire dalle 6 in piazza Sedile.

Lunedì 25 e martedì 26 dicembre