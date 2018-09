Città Nuova: «Disponibile ad un chiarimento e a portare a termine l’attività amministrativa»

Città nuova, il movimento politico che ha sostenuto il sindaco Mazzilli nella scorsa campagna elettorale, si dichiara «disponibile ad un chiarimento e a portare a termine l’attività amministrativa nel rispetto del mandato popolare del 2014». Nella nota stampa che di seguito riportiamo integralmente, il presidente e il gruppo consiliare spiegano le loro motivazioni.

«Nella conferenza stampa del 6 settembre scorso il sindaco Massimo Mazzilli ha compiutamente esposto la sua visione della situazione politica ed amministrativa, invitando le parti politiche critiche interne al Centrodestra ad esprimersi chiaramente. Se infatti tutti gli atti amministrativi sono stati fino ad ora discussi, valutati, votati ed approvati non si comprende su quali basi politiche e amministrative possano poggiare i malumori palesati nell’ultimo Consiglio Comunale. Pensare che sia solo un fatto caratteriale o di mancanza di dialogo tra le parti (peraltro mai negato) è riduttivo o addirittura pretestuoso.

Per parte sua, il gruppo politico di Città Nuova registra, nella parte operosa ed attiva della Città - quella maggioranza silenziosa poco visibile ma sempre determinante – un diffuso apprezzamento per l’operato del Sindaco che, dopo essere stato proditoriamente attaccato in consiglio comunale, ha comunque cercato di non agire d’istinto e di ponderare tutti i passi. Quando infatti si riveste una carica istituzionale così importante, è necessario valutare la portata delle proprie azioni ad ampio raggio, nell’ottica del bene comune e della rappresentanza del voto popolare che ha scelto un programma elettorale da portare a compimento e che ha indicato il Sindaco di Corato nella persona di Massimo Mazzilli.

Consapevoli delle grosse difficoltà create da un passaggio politico avventato compiuto dai gruppi politici di Noi con l’Italia e Forza Italia, riteniamo che chiudere in anticipo l’attuale esperienza amministrativa necessiti di una chiara assunzione di responsabilità, sia politica sia nei confronti della Città.

Il fatto che - in oltre quattro anni di amministrazione - tutti i provvedimenti siano stati votati dalla maggioranza di cui (con appoggio esterno) fanno parte Noi con l’Italia e - con vicende alterne - Forza Italia significa che non abbiamo nulla da rimproverarci e da rimproverare al Sindaco Mazzilli, né da un punto di vista amministrativo né da un punto di vista politico. Per questo motivo Città Nuova si dichiara disponibile ad un chiarimento e a portare a termine l’attività amministrativa nel rispetto del mandato popolare del 2014.

Una frattura, in ogni caso, è stata creata all’interno della coalizione di Centro Destra ad opera di coloro che forse hanno inteso dare un avvio un po’ prematuro alla campagna elettorale. Noi auspichiamo che la frattura possa essere ricomposta, anche perché - volendo guardare avanti - un arto privo di una o più delle sue parti è comunque inservibile».