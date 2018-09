Il sindaco si dimette o no? Stasera un incontro con i consiglieri di centrodestra

Un incontro alle 20 di oggi con i consiglieri di centrodestra. Sarà l'occasione in cui il sindaco Mazzilli annuncerà la sua decisione? Porterà avanti il mandato fino alla sua naturale conclusione oppure preferirà «abbandonare il campo di gioco», per dirla con la metafora da lui stesso usata ieri in consiglio comunale? Durante la giornata il primo cittadino non ha fatto nessuna comunicazione in merito.

Dopo il lungo intervento in cui il consigliere Pomodoro lo ha palesemente accusato di «non saper fare il sindaco» e gli ha comunicato di non poter più godere «dell'appoggio incondizionato» dei quattro consiglieri di Noi con l'Italia e «dell'amico Roselli» di Forza Italia, Mazzilli ha dichiarato di voler prendersi delle ore per una «profonda riflessione».

«Prendo atto delle dichiarazioni di Pomodoro. Valuterò se ci sono le condizioni per continuare oppure no - ha affermato ieri in consiglio il sindaco - Sembra che io mi sia arroccato in questo ruolo: ricordo a tutti che sono stato legittimato dal popolo, sulla base di un programma ben preciso. Sembra che il problema sia il mio, invece è di tutti».