Addio al progetto "Open", niente più fondi per i servizi offerti dalla comunità "I girasoli"

Corato sta per perdere uno dei servizi più importanti e delicati offerti ai cittadini in difficoltà ed alle loro famiglie. Si chiama “Open”, ma per tutti è l’opera portata avanti dalla cooperativa “I Girasoli”.

Ieri a portare la questione all’attenzione del consiglio comunale è stato il consigliere Giuseppe D’Introno: «il servizio - ha detto - è stato assicurato dal Piano di zona solo fino al prossimo 11 settembre».

L’obiettivo del servizio è quello di seguire, tutelare e accompagnare gli utenti nel percorso di aiuto nel periodo di post dipendenza patologica da droghe. «Ad oggi – ha spiegato D’Introno - il servizio viene svolto nella sede della cooperativa “I girasoli” a Corato, ma anche al “Clad” a Terlizzi e nei laboratori artistici a Ruvo. Nel complesso il servizio segue dagli 11 ai 15 utenti, molti dei quali senza fissa dimora e in esecuzione penale esterna. Impiega 8 lavoratori far psicologi, counselor, operatori socio sanitario e assistenti sociali.

Il servizio, fiore all’occhiello della nostra città sin dal 2000, oggi rischia di chiudere e lasciare nell’incertezza gli utenti, le famiglie degli utenti e gli operatori. Vorrei conoscere quali sono gli orientamenti degli uffici e dell’amministrazione in questo ambito e quale sarà il futuro vero di questa realtà e dei suoi lavoratori».

Dalla risposta del sindaco pare che il servizio non avrà seguito: «”Open” così com’è non può essere più finanziato. Nella nuova programmazione, fermo restando che troveremo il modo per traghettare verso il nuovo servizio, ci siamo immaginati un servizio che dia le stesse risposte e le migliori.

Devo dire una cosa: spesso quel servizio non veniva fruito da persone che ne hanno bisogno dell’ambito di Corato, Ruvo e Terlizzi. Venivano affidate persone di altri ambiti che non avevano quel servizio. E allora ci siamo preoccupati di avere un servizio più adeguato rispetto alle famiglie bisognose, per le persone che si trovano senza assistenza di nessun tipo e magari hanno bisogno di una azione di contrasto rispetto alle dipendenze, di vario tipo. È previsto quindi un servizio non uguale ma più efficace rispetto a quello. Nel bilancio stiamo inserendo delle entrate che servono ad alimentare i servizi sociali».