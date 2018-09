Consiglio comunale, dalle 17.30 la diretta dal Palazzo di città

Oggi si torna in consiglio comunale. Dopo la lunga - e bollente - pausa estiva, la seduta della massima assise cittadina è stata convocata per le 17.30. In caso di necessità la seconda convocazione è per la stessa ora di venerdì 7 settembre.

Ben 24 i punti all'ordine del giorno. È lecito supporre che nel dibattito preliminare molto tempo verrà dedicato alla questione di Palazzo Gioia (tornato ad essere di proprietà di un privato cittadino) e del ponte di via Castel del monte per cui oltre 1.200 cittadini hanno già chiesto un consiglio comunale monotematico.

Fondamentale, inoltre, l'approvazione del bilancio comunale: il Prefetto di Bari, Marilisa Magno, il 17 agosto scorso ha inviato una nota al sindaco e al presidente del consiglio comunale in cui invita l'Ente ad approvare «il documento in questione» entro la data di oggi o al massimo del 7 settembre. In caso contrario nella nota di diffida si legge che «saranno attivati i poteri sostitutivi». La stessa situazione si era già verificata nel 2015.

Tutti gli argomenti all'ordine del giorno