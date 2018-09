Palazzo Gioia, il sindaco: «Valutiamo ogni azione per far sì che il bene resti della collettività»

Tra i temi caldi del prossimo consiglio comunale in programma martedì 4 settembre ci sarà certamente la questione relativa a Palazzo Gioia. Com'è noto, l'immobile acquistato dal Comune è recentemente tornato di proprietà del privato che l'aveva originariamente acquisito in virtù di una sentenza del Consiglio di Stato.



Nei giorni scorsi sulla vicenda si era espressa anche l'opposizione. Mentre oggi è Palazzo di città a torna sulla questione, illustrando lo stato del procedimento e le possibili azioni da intraprendere.

«Valutare ogni azione da intraprendere per far sì che il bene resti nella disponibilità della collettività, anche per non disperdere le energie profuse per rendere Palazzo Gioia un centro di cultura ormai riconosciuto tale non solo dai cittadini di Corato»: inizia così la disamina del sindaco Mazzilli sulla vicenda amministrativo/giudiziaria.



«E’ opportuno - dice il primo cittadino - ripercorrere il percorso giudiziario della pratica di prelazione del Palazzo Gioia, dividendolo in quattro punti fondamentali: 1) sentenza TAR Puglia n.2541/2008 favorevole per il Comune di Corato; 2) sentenza Consiglio di stato n.4868/2010 favorevole per il privato. sentenza Consiglio di Stato n.1549/2011 favorevole per il Comune di Corato-giudizio di ottemperanza; 3) sentenza TAR Puglia n.1304/2016 favorevole per il privato; 4) sentenza Consiglio di Stato n.4667/2018 favorevole per il privato.

Dalla disamina delle sentenze si evidenzia che le decisioni della Magistratura non sono costanti. Per l’amministrazione comunale l’obiettivo è quello di dare alla collettività un bene che è parte importante della storia stessa della città di Corato. La questione essenziale, quella che interessa la collettività, è che dal momento dell’inaugurazione il bene ha assunto un ruolo importante nella programmazione culturale posta in essere dall’amministrazione comunale, registrando una notevole presenza sia di cittadini che di gente venuta da fuori. Anche in base a questi risultati, si può ben dire che Palazzo Gioia ha acquistato un ragguardevole valore storico e di immagine, che ha superato i confini Provinciale e Regionale.

Ora l’amministrazione, unitamente allo studio legale che la rappresenta in giudizio, sta valutando ogni azione da intraprendere - sottolinea il sindaco - per far sì che il bene resti nella disponibilità della collettività. Ciò potrà eventualmente definirsi solo al termine di tutte le iniziative intraprese e eventualmente da intraprendere in sede giudiziaria e non».