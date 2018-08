Ponte di via Castel del monte, Cataldo Mazzilli: «Si raccolgano firme per eliminare il "mostro"»

Resta alta l'attenzione sulla stabilità del sovrappasso di via Castel del monte.

In attesa della documentazione relativa alle verifiche effettuate nel 2017 e del sopralluogo in programma oggi da parte dei tecnici della Città Metropolitana cui spetta la competenza sull'infrastruttura, una proposta arriva dal consigliere comunale Cataldo Mazzilli.

«Considerata la lungaggine burocratica e la carenza di capacità di intervento da parte della Città Metropolitana a sostenere il rifacimento del suddetto ponte - spiega Mazzilli - lancerei la seguente proposta.

Prima di tutto «predisporre una mozione, affinché il consiglio comunale affronti la delicata questione con un consiglio monotematico, con l'intervento dei tecnici estensori del controllo effettuato che ci spieghino la reale situazione circa il suo stato».

Poi «raccogliere migliaia di firme dei cittadini di Corato, per dare forza e sostentamento alla seguente azione di determinazione a salvaguardia della incolumità degli stessi che, in maniera copiosa utilizzano l'arteria».

Ancora, «approvare in sede di consiglio la volontà a volere procedere all'intervento di rifacimento, facendosi assegnare la somma di 700mila euro già disponibili (come comunicato dal consigliere Pomodoro), accendere un mutuo per differenza da quantificare, dopo aver chiesto offerte».

Infine «chiedere la nomina di un commissario ad acta, nella persona del sindaco pro tempore, per poter dare corso e speditezza, alla realizzazione di qualcosa che elimini una buona volta e per sempre un mostro che potrebbe, offrire alla città di Corato, ancora una volta una notorietà di tipo funereo. Per molti la mia può essere considerata, una proposta fuori dagli schemi! La vita e la conoscenza, dimostrano che quando vi è di mezzo la vita umana, anche l'impossibile va accarezzato!».