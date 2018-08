Palazzo Gioia, l'opposizione: «Solleciteremo l’intervento della magistratura»

Dura nota di Partito Democratico, Un Cantiere in Comune e APE (Associazione Progresso Etico) sulla vicenda di Palazzo Gioia. Com'è noto, l'immobile è tornato di proprietà del privato che l'aveva acquistato, come disposto dalla recente sentenza del Consiglio di Stato.

Di seguito la nota integrale.

«Nell’anno 2007 il consiglio comunale di Corato deliberava di acquistare palazzo Gioia esercitando diritto di prelazione nei confronti del privato che già l’aveva acquistato. Tale delibera fu annullata dal Consiglio di Stato a seguito di ricorso del privato acquirente.

Nell’anno 2010 il consiglio comunale di Corato deliberava di nuovo di acquistare palazzo Gioia esercitando diritto di prelazione. Il privato acquirente propose ricorso anche contro la nuova delibera del 2010.

A questo punto entra in capo l’arroganza al potere. L’Amministrazione guidata nel 2010 da Luigi Perrone quale sindaco e da Massimo Mazzilli quale assessore al bilancio, delibera di costituire in giudizio il Comune per difendere la delibera, ma - come successivamente è emerso - non conferisce mai formale incarico al legale incaricato. Il Comune rimane dunque contumace in una causa del valore di oltre quattro milioni di euro.

Allo stesso tempo, ritenendo con sprezzante supponenza che il ricorso del privato fosse campato in aria, il duo Perrone-Mazzilli ha avviato un poderoso programma di investimenti, in parte con fondi europei ed in parte con fondi comunali, per circa 3 milioni di euro complessivi, per riqualificare il palazzo Gioia. In sostanza si investiva in un immobile del quale non si aveva con certezza la proprietà. Una follia che nessun cittadino farebbe facendo i conti con le proprie tasche e con il proprio patrimonio.

Nel 2016 il Tar accoglie il ricorso del privato cittadino, e solo allora si scopre che in quel giudizio il Comune non si è mai costituito e che il Comune, in contumacia, ha perso la proprietà del palazzo e tutti gli investimenti lì realizzati. Compreso la pomposa inaugurazione dello stesso costata svariate decine di migliaia di euro.

A quel punto, risvegliatasi di soprassalto dal beato sogno di facili vittorie a tavolino, l’Amministrazione Mazzilli decide di proporre appello, conferendo incarico allo stesso legale nominato nel 2010 quale difensore ma al quale mai era stato conferito incarico formale.

Si arriva all’epilogo: luglio 2018, il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar; palazzo Gioia è perso. Se ne vanno così in gloria 3 milioni di euro già spesi, oltre a tutto ciò che dovrà essere pagato al privato a titolo di risarcimento dei danni per il mancato utilizzo dell’immobile e per la trasformazione radicale del palazzo.

In tutti questi anni, confidando nelle positive sorti di un giudizio dove il Comune non è stato neppure difeso in primo grado, ed è stato costretto all’ultima spiaggia di un disperato appello poi perso, è stata anche rifiutata una seria trattativa con il privato acquirente, al fine di scongiurare il rischio di una amara sconfitta. Hanno messo la testa nella sabbia e nascosto la polvere sotto il tappeto, come è accaduto anche per la penosa vicenda della scuola M.R.Imbriani, costata alle tasche dei coratini una fiume di denaro.

Conclusivamente, i cittadini di Corato pagheranno un conto salatissimo, che si somma ai tanti disastri collezionati in questi anni a spese della collettività. A fronte di questa ulteriore vicenda solleciteremo l’intervento della Magistratura, ma confidiamo che ben prima di altre sentenze arrivi un sereno e severo giudizio dell’elettorato».