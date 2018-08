Il caso della bretella tra via Castel del Monte e la complanare. «Il sindaco affronti il problema»

Arriva dall'ex consigliere comunale Giacomo De Lillo la sollecitazione nei confronti dell'amministrazione in merito alla realizzazione della bretella che dovrebbe collegare via Castel del Monte, a fianco del Liceo “Oriani”, e la complanare est, sul lato destro dell’imbocco del cavalcavia. Nelle sue parole, la ricostruzione storica dei fatti e l'appello al primo cittadino a risolvere la questione.

«Quando si dice indecisionismo» esordisce De Lillo. «La storia ha origine nel lontano 1995, quando la ditta D’Introno richiede la concessione edilizia per l’ampliamento della sua attività commerciale.

Dopo una lunga serie di andirivieni della pratica dall’Ufficio Tecnico alla Commissione edilizia, il progetto giunge in Consiglio comunale e viene approvato, con delibera n. 237/98, alle condizioni, tra le altre, che: prima del rilascio dell’autorizzazione di agibilità, l’area destinata a parcheggio pubblico venga sistemata e ceduta gratuitamente al Comune; sia realizzata, sempre a cura dell’impresa, la strada di collegamento tra la complanare e la nuova strada di PRG, oggi via S. Maria.

Nel 1999, la ditta D’introno presenta un progetto di variante che viene approvato, con le ulteriori prescrizioni che, ferme le condizioni contenute nella deliberazione n. 237/98, “prima dell’autorizzazione di agibilità, venga acquisito il suolo di proprietà comunale interessato dall’accesso di via Castel del Monte ed approvato il progetto di collegamento di via Castel del Monte e la complanare alla S.S. 98, trattandosi di viabilità di PRG”.

Approvata la variante, la società D’Introno avanzava nuove proposte, sostenendo di: non poter rispettare, per ragioni logistiche, la condizione che prevedeva la cessione, previa sistemazione, dell’area destinata a parcheggio pubblico; non voler realizzare la strada di collegamento della complanare con via S. Maria, perché andrebbe a dividere il complesso aziendale; voler realizzare, a sua cura e spese, la strada di PRG di collegamento di via Castel del Monte con la complanare Est.

La Giunta comunale, con delibera del 20 settembre 2000, decide di non approvare la proposta della ditta perché in contrasto con la delibera del Consiglio comunale n. 237/98.

Dal 2001 ad oggi la maggioranza consiliare è stata sempre espressione della destra. La proposta di rivedere le condizioni poste dalla delibera 237/98 si è affacciata una sola volta, nel 2007, in Consiglio comunale, ma non ha avuto seguito, se non nella proposta, non so dire se formale, avanzata dal Sindaco Perrone e rifiutata dalla ditta, di un suo possibile accoglimento a condizione che il sig. D’Introno versasse nella casse comunali una somma pari a 750.000 euro.

Sono due decenni, ormai, che la puntuale attuazione di quella concessione edilizia, è disattesa. Eppure l’azienda ha avviato da tempo l’attività. Sono state rispettate le condizioni preliminari poste addirittura per l’agibilità della costruzione? Non so dire.

So che il Sindaco in carica sostiene di volersi affrancare da ogni condizionamento, novello Cola di Rienzo “liberator urbis” e che egli sappia come sciogliere i nodi di situazioni ingarbugliate: e questa è una di quelle che richiedono ragionevolezza ma anche coraggio.

E allora: è compatibile la mancata realizzazione della strada privata ad uso pubblico che dovrebbe collegare la complanare con via S. Maria, con la persistenza in quella zona del mercato settimanale? È indispensabile il parcheggio pubblico in quell’area o si può pervenire ad una situazione di compromesso? È possibile che chi proviene da Sud per andare a Castel del Monte debba imboccare via Sant’Elia e non la bretella che costeggia la rampa del cavalcavia sulla complanare Est o, al limite, è possibile rendere a doppio senso di marcia questa bretella? È da amministratori assennati rinviare sine die la realizzazione della strada di collegamento di Via Castel del Monte con la complanare Est sul lato destro del cavalcavia, e lasciare sopravvivere le pericolosissime interferenze tra gli automezzi provenienti da Castel del Monte e quelli in uscita sulla complanare Est costretti ad imboccare la strada posta alla sinistra della rampa del ponte?

Il Sindaco dice di sapere “come fare”.Affronti, allora, il problema con l’obiettivo di pervenire alla sistemazione, urbanisticamente la più accettabile, della maglia compresa tra via Castel del Monte, via S. Maria, via S. Silvestro e la complanare Est, in modo che possa conseguirsi una sintesi, una conciliazione tra gli interessi legittimi dell’imprenditore e quelli generali e prevalenti della collettività».