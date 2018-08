Anche da Pasquale Pomodoro, consigliere Città Metropolitana di Bari, arriva la richiesta di un sopralluogo tecnico per il ponte di via Castel del monte. Ieri ha inviato la missiva che di seguito riportiamo integralmente al sindaco Antonio De Caro, al consigliere delegato viabilità e trasporti Michele Laporta, al settore viabilità Città Metropolitana di Bari. Il ponte, che prima era di competenza della provincia, ora è responsabilità della Città Metropolitana di Bari. La stessa esigenza di chiarezza ieri è arrivata dai cittadini e dal sindaco Massimo Mazzilli.



«In considerazione del comprensibile allarme creato dal crollo del Ponte “Morandi” di Genova, in qualità di Consigliere Metropolitano, avverto il dovere di sottoporre all’attenzione degli Organi in indirizzo le problematiche che riguardano il sovrappasso di via Castel del monte.



Lo stesso sovrappasso, di proprietà della Città Metropolitana di Bari, nella notte del 14 aprile 2005 fu gravemente lesionato a seguito di un incidente provocato da un mezzo pesante e da allora è percorribile nei due sensi di marcia con esclusione degli autoveicoli di peso superiore a 2.5 tonnellate.

Per la ricostruzione del sovrappasso inizialmente furono stanziati nel bilancio di codesta Città Metropolitana di Bari 700mila euro di fondi propri e, a seguito di mia sollecitazione, ulteriori 1.300.000 euro provenienti da alienazioni di beni.

L’idea progettuale originaria, risalente al 2006, prevedeva un costo totale di 2,5 milioni che chiaramente, allo stato attuale, risulterebbero assolutamente insufficienti come comunicatomi dal responsabile incaricato del progetto Ing. Lomurno, al quale mi ero rivolto per una verifica dello stato dell’arte.

In quella occasione venivo informato della partecipazione della Città Metropolitana di Bari ad un bando della Regione Puglia riguardante fondi a disposizione per le verifiche sulla staticità di alcuni sovrappassi di proprietà della Città Metropolitana di Bari. In particolare, per il sovrappasso in oggetto, si sarebbe dovuto verificare se procedere a un consolidamento oppure ad abbattimento e ricostruzione.

La Città Metropolitana di Bari non ha ottenuto fondi in quanto non utilmente classificata e non mi risulta che siano state fatte successive indagini sullo stato del sovrappasso.

Allo stato attuale, come si evidenzia dalle foto allegate, ci sono elementi che, oltre che a denunciare l’assenza di manutenzione, possono essere sintomatici di una situazione di rischio per il traffico veicolare e pedonale che attraversano il sovrappasso.

Chiedo pertanto che, con estrema urgenza, sia disposto un sopralluogo da eseguirsi da tecnici competenti in materia, al fine di verificare il livello di sicurezza del sovrappasso e definire gli interventi necessari».