Elezioni amministrative 2019, nasce “Nuova umanità”

Iniziano a scaldarsi i motori per la prossima competizione elettorale in programma per la primavera 2019. I coratini, lo ricordiamo, torneranno alle urne per eleggere il sindaco e i componenti del consiglio comunale.



Intanto, nelle “stanze” della politica, qualcuno già scrive che «è arrivato il tempo di scegliere, per realizzare un futuro migliore». Ad esprimersi in questi termini è un nuovo soggetto politico, “Nuova umanità”.

«La città di Corato – scrivono in una nota - merita di voltare pagina con nuove idee, volti nuovi e nuove metodologie, che mettano al centro il raggiungimento del bene comune, non subordinato a logiche di partito finalizzate solo alla spartizione di incarichi e benefici politici.

La nostra Città ha bisogno di una "Nuova umanità" in politica, fatta di gente di buona volontà che può e deve essere sale e lievito per la costruzione di un soggetto politico fondato sulla roccia della fedeltà e coerenza della "vera politica".

Per questo abbiamo deciso di costituire l'associazione, politico-culturale, denominata "Nuova umanità". È doveroso guardare avanti, ma non con chi ha amministrato da tanti anni la città di Corato e nell'ultima legislatura ha ottenuto risultati oggettivamente deludenti».

La cittadinanza è invitata alle inaugurazione prevista il 29 settembre alle 20.30 presso la sede di "Nuova umanità", in via Monte Vodige 5/7.