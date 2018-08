Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Noi con l'Italia avviano «un nuovo percorso politico»

Alleanze in vista delle amministrative 2019. Nella prossima primavera si tornerà alle urne per eleggere il governo cittadino e, in questa prospettiva, Forza Italia, Fratelli D'Italia, Lega e Noi con l'Italia firmano un manifesto condiviso: per «garantire in futuro quella stabilità politica e amministrativa di cui la Città ha urgente bisogno».



Di seguito il testo del manifesto.

«Guardiamo avanti. L'esigenza di costituire e di rinforzare un rinnovato centrodestra nell'interesse della Città, e in una prospettiva di governo che superi l'attuale mandato amministrativo, ci ha indotto ad avviare da tempo un nuovo percorso politico che vede protagonisti i Partiti che già hanno ben figurato nelle elezioni politiche del 4 marzo.

Puntiamo alla costituzione di una grande e forte coalizione che si proporrà alla guida della Città per le prossime elezioni amministrative comunali.

Forza Italia, Fratelli D'Italia, Lega e Noi con l'Italia rappresentano la solida base costituita da partiti nazionali, tuttavia non si esclude la possibilità di aprire ai movimenti civici che si riconoscono nel quadro politico di centrodestra.

Per questo cercheremo l'inclusione di quanti vorranno costruire un progetto comune che sappia creare nuovi presupposti per lo sviluppo economico e sociale della nostra comunità.

È chiaro che tale iniziativa pone le basi su rapporti di stima e leale confronto reciproco tra le forze, in modo da escludere le incomprensioni e i malumori che hanno caratterizzato il percorso dell'amministrazione che si sta avviando verso la fine del mandato.

Occorre pertanto individuare da subito percorsi politici definiti che, attraverso una maggiore partecipazione e condivisione delle scelte, possano garantire in futuro quella stabilità politica e amministrativa di cui la Città ha urgente bisogno».