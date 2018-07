Palazzetto dello Sport, stanziati 60mila euro per l’impianto antincendio

Provvedimenti di natura tecnica ma anche fondi per i lavori di sistemazione della parte esterna del Palazzetto. Di questo e di altre questioni si è occupata la Giunta Comunale il 16 luglio.



«Fra gli altri - scrivono dal Palazzo di città - quello riguardante il “Contratto collettivo nazionale di Lavoro 2016/2018 Comparto funzioni locali, costituzione delegazione trattante di parte pubblica”: con questo provvedimento, a seguito dell’applicazione del Ccnl 2016/18 per gli Enti Locali, è stata costituita dalla Giunta Comunale la delegazione trattante di parte pubblica, formata dal segretario generale del Comune e dal dirigente del settore personale. Questi rappresenteranno il Comune nella contrattazione fra dipendenti e rappresentanti sindacali.

Un altro punto approvato è l’accordo con il “Comune di Molfetta per l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per il reclutamento di un Agente della Polizia Locale cat. C – rapporto di lavoro a tempo determinato”: è stata individuata solo nel Comune di Molfetta l’unica graduatoria utile per assumere una nuova unità a tempo determinato nel Corpo della polizia locale che prenderà servizio nei prossimi giorni.

Infine, l’amministrazione comunale di Corato ha approvato il progetto per “Interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Palazzetto dello Sport. Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica”. È il via libera alla realizzazione ed adeguamento dell’impianto anti-incendio presso la struttura comunale del Palazzetto dello Sport, in attuazione della Scia autorizzativa dei Vigili del Fuoco che con ulteriori piccoli interventi, su altre parti della struttura, permetterà di rendere più sicuro l’impianto sportivo.

La somma prevista è di 60mila Euro. I lavori riguardano prevalentemente la parte esterna del Palazzetto e permetteranno di consegnare l’impianto entro l’inizio della prossima stagione agonistica».

«Nel corso dell’ultima seduta di Giunta - spiega il Sindaco Massimo Mazzilli - abbiamo approvato numerosi provvedimenti, anche di natura tecnica. Un esempio è la relazione della performance per l’anno 2017: è stato verificato se e in che percentuale siano stati raggiunti gli obiettivi di bilancio. Questo permetterà di erogare ai dipendenti i fondi produttività per le retribuzioni.

Per quanto riguarda l’assunzione di una nuova unità nel Corpo di Polizia Locale, questo testimonia le numerose difficoltà burocratiche contro le quali lavoriamo ed i conseguenti tempi lunghi che si riscontrano pur nella volontà di questa Amministrazione di assumere nuovo personale.

Infine, per quanto riguarda i lavori per gli impianti anti-incendio al Palazzetto dello Sport, nell’assicurare l’apertura dell’impianto per il prossimo campionato, posso dire che si tratta del primo intervento al quale farà seguito quello analogo che riguarda il Campo Sportivo comunale».