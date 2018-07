Disastro ferroviario, domani il ministro Toninelli sul luogo dell'incidente

Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, sarà presente domani sul binario unico che collega Andria e Corato.

Alle 17 Toninelli raggiungerà il luogo in cui due anni fa si è consumata la tragedia nella quale hanno 23 persone hanno perso la vita 23 e altre 51 sono rimaste ferite.



A darne notizia è il deputato andriese pentastellato Giuseppe D'Ambrosio: «Domani saranno passati due anni dalla tragedia ferroviaria sulla tratta Andria-Corato. Sarà un momento di ricordo e di confronto con i familiari delle vittime. Due anni di sofferenza per 23 anime volate in cielo. Due anni con un solo pensiero nella mente: “Giustizia per voi!” Non vi dimenticheremo mai!».