La maggioranza approva: 3,9 milioni di euro destinati per i lavori pubblici

Quasi 3,9 milioni di euro per realizzare importanti interventi in città. Per i lavori al campo sportivo e quelli per la realizzazione del nuovo campo di calcio alternativo, lavori di adeguamento al palazzetto dello sport, interventi per ammodernare strade e piazze (piazza caduti in guerra già Parini), per interventi di manutenzione al cimitero, per arredo e verde urbano, per eliminare barriere architettoniche, per far partire le opere previste per le Periferie, ma anche per acquistare un nuovo scuolabus o per finanziare il Piano Sociale di Zona 2018-2020.



Ieri in consiglio comunale la maggioranza ha approvato la delibera per l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione accertato con il rendiconto della gestione 2017 e conseguenti variazioni di bilancio del Piano Annuale 2018 delle opere pubbliche.

In particolare, la delibera approvata prevede l’applicazione al bilancio di previsione 2018 di 3.886.218,20 euro. In dettaglio:

- Utilizzo quote dell’avanzo vincolato da mutui per € 700.000 per la realizzazione dei lavori di “Adeguamento funzionale campo alternativo c/o stadio comunale” e utilizzo quota spazio finanziario nazionale per € 200.000 e utilizzo quota spazio finanziario regionale per € 500.000 e che sarà posto subito in gara d’appalto;

- Utilizzo quote dell’avanzo vincolato da trasferimenti per spesa corrente per € 597.066,90 per attuazione piano sociale di zona 2018/2020 (per € 586.242,36); applicazione maggiori entrate 2017 - Compensi indagini ISTAT (per € 1.211,32); art. 208 - D.Lgs. 285/92 - Fondo Prev. Ass. - vincolo art. 208 (per € 9.613,22);

- Utilizzo quote dell’avanzo vincolato da trasferimenti per 847.423,52: applicazione maggiore entrata 2017 contributo regionale acquisto scuolabus € 30.000; applicazione maggiore entrata 2017 contributo regionale per realizzazione lavori piena accessibilità parco giochi per bambini con disabilità per € 10.000; realizzazione lavori di sistemazione bretella di collegamento via Prenestina/via Gravina per € 200.000 (utilizzo quota spazio finanziario regionale); realizzazione lavori di sistemazione a verde e a parcheggio aree esterne Uffici 5° Settore per € 60.000 (utilizzo spazio finanziario regionale); realizzazione lavori di sistemazione a verde pubblico aree via Aurelia per € 30.000 (utilizzo quota spazio finanziario regionale); realizzazione programma integrato riqualificazione periferie per € 120.017,35 (utilizzo quota spazio finanziario regionale); realizzazione Pruacs Urbanizzazione secondaria, arredo urbano e verde per € 397.406,17 (utilizzo quota spazio finanziario regionale);

- Utilizzo quota del fondo altri accantonamenti per € 65.931: arretrati contrattuali 2016 e 2017 al personale dipendente, oneri e Irap per € 65.931;

- Utilizzo quota dell’avanzo destinato ad investimenti per € 1.675.796,78: realizzazione lavori di adeguamento strutturale e a norme di sicurezza impianti sportivi per € 137.000 (utilizzo quota spazio finanziario regionale); realizzazione lavori di ammodernamento strade e marciapiedi settore tra via Spirito Santo/via Alberto Mario per 500.000; realizzazione PRUACS Urbanizzazione secondaria, arredo urbano e verde per € 285.796,78 (utilizzo quota spazio finanziario regionale); realizzazione lavori di ammodernamento Piazza Caduti in Guerra per € 330.000 (utilizzo quota spazio finanziario regionale); realizzazione lavori di manutenzione straordinaria strade urbane, eliminazione barriere e arredo urbano per € 350.000,00; realizzazione lavori di manutenzione straordinaria cimitero € 73.000.

«Approvando queste delibere abbiamo assicurato alla città l’effettiva realizzazione degli interventi finanziati - dice il sindaco, Massimo Mazzilli - a dimostrazione della capacità di questa amministrazione comunale di dare risposte attese dai cittadini di essere virtuosa nell’amministrare il bilancio comunale e di dare attuazione al programma di mandato e ai progetti approvati tesi all’innalzamento delle qualità della vita della nostra città».