Consiglio comunale, dalle 18.30 la diretta dal Palazzo di città

Ce la farà oggi a riunirsi il consiglio comunale? La convocazione - la seconda dopo quella andata a vuoto venerdì scorso - è per le 18.30. Perché la seduta sia valida è sufficiente che ci siano 8 consiglieri, sindaco escluso: a stabilirlo è l'articolo 65 del Regolamento del consiglio comunale.

Numeri a parte, tutto lascia ipotizzare una discussione accesa e animata più sul versante politico che su quello strettamente legato alle incombenze amministrative.

Nelle ore immediatamente successive alla seduta di venerdì il consigliere Cataldo Mazzilli - presente in aula al momento dell'appello - ha espresso la non appartenenza alla maggioranza ed ha affermato che all'origine delle diatribe interne alla stessa c'è «la sistemazione di alcune posizioni di sottogoverno per la copertura dei consigli di amministrazione dell'Asipu e Sixt».

Sabato anche il sindaco Massimo Mazzilli ha detto la sua in merito, su facebook: «per non vanificare il tanto lavoro svolto nel corso di questi mesi e per assicurare alla Città l’effettiva realizzazione degli interventi finanziati, ho preferito essere assente anche io, e me ne scuso, con gli altri consiglieri comunali della maggioranza che invece avevano confermato la presenza».

Non resta che aspettare le 18.30 per capire se la richiesta del capogruppo del Pd, Tommaso Loiodice, sarà accolta dal primo cittadino: «lunedì apra il consiglio comunale come è doveroso da parte sua, dicendo pubblicamente alla città quali sono stati e sono questi misteri arcani che avvolgono il suo mandato».

Come sempre CoratoLive.it garantirà la diretta video dal palazzo di città a partire dalle 18.30: si potrà seguire il dibattito direttamente in questo articolo, dalla homepage e dal pagina facebook di CoratoLive.it.

I punti all'ordine del giorno

1. Bilancio di Previsione 2018/2020. Utilizzo quote del risultato di amministrazione accertato a rendiconto della gestione 2017 e conseguenti variazioni di bilancio.

2. Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26 aprile 2018. Integrazione.