Sindaco Mazzilli: «Chiedo scusa per l’assenza in consiglio»

«Spero che quanto accaduto sia riconducibile nella sfera della cosiddetta “dialettica politica” e che lunedì 9 luglio convinti e decisi si torni ad operare nell’esclusivo interesse dei nostri cittadini»: così il sindaco Mazzilli commenta quanto accaduto ieri al Palazzo di città. L’assenza dei consiglieri di maggioranza non ha permesso l’avvio del dibattito.



Nessun riferimento a quanto dichiarato dal consigliere Cataldo Mazzilli secondo cui, all'origine dell'assenza dei consiglieri di maggioranza ci sarebbero questioni legate ai consigli di amministrazione Asipu e Sixt.

«Nella seduta del consiglio comunale di ieri – scrive il primo cittadino sul suo profilo facebook - avremmo dovuto destinare quasi 3,9 mln di Euro per realizzare importanti interventi alle strutture sportive (lavori al campo sportivo e per la realizzazione del nuovo campo di calcio alternativo, lavori di adeguamento al palazzetto dello sport), per ammodernare strade e piazze (piazza Caduti in Guerra già Parini), per manutenere il cimitero, per acquistare arredo e verde urbano, per eliminare barriere architettoniche, per far partire le opere previste per le Periferie (Pirp e C167 di via Sant’Elia, Pruacs del quartiere Belevedere), ma anche per acquistare un nuovo Scuolabus o per finanziare il Piano sociale di zona 2018-2020. La seduta del Consiglio Comunale, però, è andata deserta per l’improvvisa annunciata assenza di alcuni consiglieri comunali.

Per non vanificare il tanto lavoro svolto nel corso di questi mesi e per assicurare alla Città l’effettiva realizzazione degli interventi finanziati, ho preferito essere assente anche io, e me ne scuso, con gli altri consiglieri comunali della maggioranza che invece avevano confermato la presenza.

Spero che quanto accaduto sia riconducibile nella sfera della cosiddetta “dialettica politica” e che lunedì 9 luglio, in seconda convocazione, convinti e decisi si torni ad operare nell’esclusivo interesse dei nostri cittadini. Sono fiducioso, ci vediamo lunedì in consiglio comunale».

«Faccio appello al senso di responsabilità delle forze politiche. È una opportunità straordinaria che Corato e i cittadini meritano» commenta l’assessore Salvatore Mattia. «Pensiero comune – risponde l’assessore Leo Nunzia - In questo, seppur brevissimo periodo, abbiamo lavorato bene e con l'attenzione giusta che il nostro paese merita. Daremo i nostri frutti. Sono tanti e importanti».