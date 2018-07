Consiglio deserto, Cataldo Mazzilli: «Colpa delle diatribe per i cda Asipu e Sixt»

«Diatribe di basso profilo, tese solo alla sistemazione di alcune posizioni di sottogoverno per la copertura dei consigli di amministrazione dell'Asipu e Sixt». Sarebbero queste le motivazioni alle base della seduta di consiglio comunale “saltata” ieri pomeriggio per l’assenza della maggioranza. A confermalo anche altre fonti vicine all'amministrazione del sindaco Massimo Mazzilli.



A dirlo pubblicamente, attraverso il suo profilo facebook, è il consigliere Cataldo Mazzilli: «poche ore fa – scrive - era convocato il consiglio comunale che purtroppo non si è potuto tenere per assenza della maggioranza non maggioranza, così come la definisco, alla luce di alcune diatribe di basso profilo tese solo alla sistemazione di alcune posizioni di sottogoverno per la copertura dei consigli di amministrazione dell'Asipu e Sixt».

Una nuova crisi nella maggioranza? O quella vecchia ancora non del tutto risolta? Domandarselo è lecito.



«La cosa vergognosa - prosegue Cataldo Mazzilli - è stata l'assenza del presidente del consiglio, in quanto responsabile dell'assise e consigliere super partes, istituzionalmente preposto a gestire l'assise! Continuiamo quindi a navigare a vista, mentre si avvicina la scadenza del mandato e quindi si perde ulteriormente tempo per cercare di produrre qualcosa che dia una nota di colore a questa amministrazione!

Intanto voglio rassicurare i miei amici che diversamente da come scrive CoratoLive, nel resoconto nel quale vengo etichettato come unico consigliere di maggioranza, faccio notare, che non vi è mai stata nessuna adesione o dichiarazione in tal senso e che gli interventi fatti in consiglio, sono di tutt'altro spessore, da cui si evince la mia posizione critica ma propositiva».

Essendo tirata in causa la redazione di CoratoLive.it è giusto precisare che la frase «tra i banchi della maggioranza solo Cataldo Mazzilli» a cui il consigliere fa riferimento stava ad indicare solo e soltanto il luogo fisico in cui lui stesso era seduto. Così come mostrano il video e la foto pubblicati in diretta