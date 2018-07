Consiglio comunale, maggioranza assente: «Seduta non valida». Il video

Niente di fatto. Seduta di consiglio non valida: solo 8 presenti, assenti 17, non si raggiunge il numero legale necessario per avviare il dibattito. A mancare sono stati anche il presidente del consiglio Ignazio Salerno, il sindaco Massimo Mazzilli e tutti gli assessori. Tra i banchi della maggioranza solo Cataldo Mazzilli.

«Attraverso gli organi di stampa ci tengo a sottolineare che il sindaco oggi è stato completamente irrispettoso delle istituzioni e di chi ha raggiunto l'aula per seguire il dibattito - ha detto il consigliere Loiodice - Prendete queste mie parole come atto di protesta».

«La seconda convocazione è fissata per lunedì 9, sempre alle 18.30» come hanno ricordato il segretario generale D'Introno e il consigliere Franco Caputo che ha assunto il ruolo di presidente durante la seduta.



Solo due i punti all'ordine del giorno:



1. Bilancio di Previsione 2018/2020. Utilizzo quote del risultato di amministrazione accertato a rendiconto della gestione 2017 e conseguenti variazioni di bilancio.

2. Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26 aprile 2018. Integrazione.

