Vendita alcolici, l’ex assessore Nesta: «Il consumo va regolamentato, a tutela dei cittadini»

Dopo aver detto la sua in merito al mercato settimanale ed alla ludopatia, l’ex assessore allo sport e agli affari generali del Comune di Corato Gaetano Nesta si esprime riguardo alla necessità di regolamentare la vendita degli alcolici.



«Risale al 25 luglio del 2014 l’ordinanza firmata dal sindaco Mazzilli che stabiliva il divieto di vendere bevande alcoliche da parte di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, ecc., in qualsiasi modo confezionate, dalle 23 alle 8 per tutto il periodo estivo (15 giugno – 15 settembre) e dalle 22 alle 8 per il restante anno solare. Ciò per motivi di ordine pubblico e di tutela della salute pubblica.

L’ordinanza – argomenta Nesta – estendeva il divieto anche ai distributori automatici di bevande presenti in città. Restava, invece, possibile esclusivamente per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la vendita fuori dall’esercizio soltanto mediante l’utilizzo di bicchieri monouso per alimenti in plastica o materiale similare.

Lo scopo di quell’ordinanza era quello di tutelare l’ordine pubblico e di scongiurare i rischi che derivano dall’uso incontrollato di alcolici. Tuttavia, oggi la situazione appare totalmente priva di controllo da parte delle istituzioni. Non c’è, infatti, una regolamentazione del consumo di bevande alcoliche in dotazione dei distributori automatici, per esempio, dove chi vuole può acquistare senza alcun limite. Non solo, sebbene l’erogazione degli alcolici sia autorizzata solo con l’inserimento della tessera sanitaria, che accerta l’età anagrafica del consumatore, accade spesso che i minorenni si facciano prestare il documento dai propri compagni maggiorenni o lo sottraggano ai genitori per eludere il divieto».

È vertiginoso l’aumento di minori che fanno consumo di bevande alcoliche, fatto che, non solo danneggia la loro salute, portando a gravi patologie, come la cirrosi in giovane età, ma arreca danni anche agli altri, nel momento in cui lo stato di ebbrezza sfocia in atti vandalici, episodi di violenza, risse e aggressioni che, stando alle cronache cittadine, si ripetono con costanza soprattutto nel centro della città. A ciò si aggiunge anche l’abbandono di lattine, contenitori in vetro, che deturpano l’ambiente, compromettono il decoro urbano e rappresentano un pericolo per pedoni e automobili.

La facile reperibilità delle bevande alcoliche – continua Nesta – rappresenta un serio pericolo per i nostri ragazzi, oltre che naturalmente per gli adulti che consumano alcol senza alcun controllo. Ecco perché auspico che si regolamenti la vendita delle stesse, ponendo dei limiti quantitativi sia alla somministrazione da parte degli esercizi commerciali che all’erogazione da parte dei distributori automatici, dove si può prelevare una quantità illimitata di bevande alcoliche. Non si pensi solo agli introiti che tali vendite possono generare ma anche alla salute dei nostri figli, i più esposti e i più vulnerabili di fronte ai pericoli che la società in cui viviamo pone. È importante, inoltre, che al fianco delle istituzioni vi siano le famiglie e i genitori, che vigilino sui propri figli e soprattutto trasmettano loro sani principi che li portino a preferire per esempio lo sport alle deleterie competizioni fra chi il sabato sera, e non solo, consuma più superalcolici» conclude Nesta che ha vestito anche i panni di Assessore allo Sport del Comune di Corato.