Trasferimento del mercato, Malcangi: «Mozione respinta con motivazioni grottesche»

Respinta con motivazione «a volte prive di fondamento a volte persino grottesche» e con «pregiudizio». Secondo il coordinatore del Movimento Schittulli, Mario Malcangi, c'è questo alla base della bocciatura della mozione relativa allo spostamento del mercato settimanale in centro presentata nei giorni scorsi in Aula da dieci consiglieri.

Di seguito la nota integrale.

«Come noto ai coratini, la mozione (presentata dai Consiglieri Bovino, Marcone, Loiodice, Maldera F., Torelli, Mazzone, Bucci, Fiore, De Benedittis e Caputo) per far tornare il Mercato del sabato in centro è stata respinta dalle forze che sostengono il Sindaco Mazzilli» scrive Malcangi.



Le argomentazioni avanzate dagli esponenti della maggioranza sono state molto generiche, a volte prive di fondamento a volte persino grottesche.

Il “NO” al ritorno nella sede originaria e’ stato giustificato adducendo “esigenze generali “ (che cosa significa?), di “protezione del centro storico”, “di sicurezza e ordine pubblico” . Motivazioni facilmente smentite nel corso del dibattito da chi ha sostenuto la mozione dimostrando la bontà e razionalità della scelta proposta .

Chiaro a tutti è apparso il pregiudizio nutrito nei riguardi di tale proposta frutto dell’imbarazzo politico avvertito dai Consiglieri di centrodestra nel dover contraddire una decisione presa, oltre dieci anni fa, da chi è abituato a non essere mai contraddetto.

Curiose, tal proposito, le affermazioni del sindaco il quale si dichiara contrario allo spostamento del mercato in centro ma,al tempo stesso, si dichiara prontoa realizzare (quando?),sempre in centro, una serie di mercati specializzati (artigianato, enogastronomia, antiquariato, agricoltura ecc). Per cui lecito è chiedere:

Nel nostro centro cittadino, i mercati e le fiere si possono fare o no? I problemi di sicurezza, ordine pubblico ecc. perché in alcune ipotesi ci sono e in altre no? Queste domande,riteniamo, resteranno senza risposta …

“Il mercato in centro non si può fare!!”. “E perché?". “Perché no!”.