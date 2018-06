Il mercato resta in periferia

Oltre tre ore di dibattito tra maggioranza e opposizione, poi la votazione: 8 favorevoli, 13 contrari. E così il mercato settimanale, almeno per il momento, resta dov’è.

L’ennesimo tentativo di cambiare le cose e riportarlo in centro lo hanno fatto i consiglieri di minoranza - Bovino, Loiodice, Marcone, Maldera, Fiore, De Benedittis, Mazzone, Bucci e Torelli - con una mozione firmata anche dal collega Franco Caputo. A fare da "apripista" alla mozione c'è stato anche un sondaggio pubblicato nei giorni scorsi sulla pagina facebook del Partito democratico che ha chiesto ai cittadini: «Vorreste lo spostamento del mercato dall'attuale ubicazione?».

«In origine - ha esordito Bovino - il trasferimento nella zona in cui si trova oggi era provvisorio, motivato dai lavori di rifacimento del corso: intanto però sono passati 11 anni. Oggi siamo qui a discutere di questa mozione in virtù della tristezza che contraddistingue il centro cittadino.

Con la fiera di San Cataldo realizzata sul corso il tema è tornato al centro dell’interesse: è vero che 40 espositori sono una cosa molto diversa rispetto agli oltre 200 del mercato del sabato ma penso anche ci voglia il coraggio delle scelte».

Il primo a rispondere dai banchi della maggioranza è stato Pomodoro, anticipando quella che sarebbe stata poi anche la tesi del sindaco Mazzilli: «la Fiera di San Cataldo ha dimostrato esiti positivi, si inserisce in quella serie di appuntamenti che puntano a dare nuova linfa agli esercenti del corso. Il mercato però è impossibile spostarlo nella sola bretella del corso. Gli uffici stanno lavorando ad una ipotesi diversa perché è evidente che quella attuale non possa essere la soluzione definitiva».

«Siamo favorevoli a tutte le forme di commercio, senza voler svantaggiare nessuno - ha precisato il primo cittadino - Va sostenuto, sia quello ambulante che quello fisso. Lavoriamo a tutte le altre forme alternative al mercato, la fiera di San Cataldo era una sperimentazione. Per rivitalizzare il commercio in sede fissa e la vita sociale del centro ci sono i mercatini a tema, a cadenza fissa, con un occhio di riguardo al settore enogastronomico».

L’invito, non accolto, a rivedere la posizione è arrivato da Franco Caputo: «dobbiamo ragionare, dieci anni fa non c’erano i centri commerciali che ci sono oggi. Quale tipo di mercato vogliamo? Abbiamo anche fatto un progetto sul distretto urbano del commercio. Cambiare idea rispetto a sei anni fa non è un problema, anzi: è il segno della volontà di stare al passo con i tempi. Le associazioni di categoria sono d’accordo, lo hanno detto pubblicamente, dopo la fiera di San Cataldo». «Perché non si considera anche il pensiero dei cittadini e degli operatori economici del corso?» ha proposto Fiore.

«Il centro – secondo Filomena Maldera - è abbandonato, ci cammino a piedi molto spesso. Perché non usare questa occasione per rivitalizzarlo? Come Movimento Schittulli voteremo a favore della mozione ma non certo in previsione di una futura campagna elettorale».

«Liberiamo la mozioni da veti di natura politica» ha esortato Loiodice.

Netta la posizione degli uffici, espressa dal dirigente Casieri: il mercato non si può fare in centro «per motivi di interesse generale, sicurezza pubblica, carenza di parcheggio, impossibilità per i mezzi di soccorso, forte disagio dei residenti, degrado ambientale». Dallo stesso intervento di apprende l’idea di spostare gli espositori nella bretella della zona di via Gravina, verso via Casilina e via Prenestina.

«Ci dispiace di poter prendere atto solo di questa idea» ha ammesso Rosalba Marcone. «L’ufficio - ha aggiunto - parla anche di carenza di superficie in centro invece secondo i nostri calcoli gli stalli ci entrano tranquillamente. Chiedo una risposta tecnica a riguardo».

Disponibili al confronto, ma sempre contrari alla mozione, Angelo Amorese e Sergio Tedeschi: «avrei voluto che questo argomento fosse affrontato in commissione» ha detto il primo.«Io - ha dichiarato il secondo - appezzo la mozione per lo spirito di riportare in aula un discorso importante per gli esercenti e la popolazione. Ci deve portare a sederci e discutere per portare serenità anche nella zona in cui si trova ora il mercato: lì non può più rimanere. Avete ragione a dire basta a questa situazione che temporanea non è, ma è impensabile che possa tornare in centro. Ci si metta a tavolino per trovare l’area idonea sia per i cittadini che per gli operatori».