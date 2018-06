Dalla giunta via libera al progetto per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi

La giunta comunale ha approvato una serie di importanti provvedimenti nella seduta di venerdì 22 giugno.



Fra le diverse tematiche trattate, in particolare quella sulla “partecipazione dell’Ente all’attività di contrasto all’evasione fiscale. Stipula protocollo d’intesa con Agenzia delle Entrate, direzione regionale della Puglia e Guardia di Finanza Comando Regionale Puglia”.

Si tratta di un protocollo già sottoscritto nel 2014 e che, a seguito del rinnovo stipulato il 17 maggio scorso fra Anci Puglia (nella circostanza è stato proprio il primo cittadino Massimo Mazzilli a rappresentare l’Anci), Comando Guardia di Finanza e Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, è stato rinnovato al fine di partecipare come Comune alle importanti attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale posta in essere. A proposito di questo deve essere sottolineato che, qualora da questa attività scaturiscano maggiori imposte erariali accertate, le stesse vengono trasferite nelle casse del Comune per intero.

La Giunta ha anche approvato il progetto di videosorveglianza denominato “Percezione sicurezza”: il Comune di Corato aveva già aderito al Protocollo d’intesa sulla legalità con al Prefettura, ed in attesa di sottoscriverlo è stato approvato questo ulteriore progetto che il Comune candida a finanziamento di 650mila euro nell’ambito di fondi ministeriali. Lo scopo è installare ulteriori 57 telecamere con raggio di azione a 180 gradi, da posizionare in città e particolarmente nel centro storico e nelle piazze centrali e semicentrali. Queste si andranno ad aggiungere alle 46 telecamere già attive, alle oltre 60 che a breve verranno installate grazie al progetto “Smart City” finanziate dal Patto per Bari. Aderendo a questo protocollo il Comune con la Polizia Locale lavorerà in simbiosi con le altre Forze di Polizia (che in questo caso hanno collaborato alla individuazione dei punti in cui installarle)con accesso comune alle immagini.

Molto importante anche il provvedimento riguardante il “disciplinare per l’accesso al servizio per l’integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili”: è stato infatti approvato il disciplinare dell’intero Ambito del Piano di Zona (spetta alla Giunta comunale di Corato adottarlo per l’intero ambito del Piano sociale di zona, che riguarda anche i Comuni di Ruvo e Terlizzi), già approvato dal Coordinamento istituzionale dopo una lunga fase di partecipazione e negoziato con parti sociali, Istituzioni scolastiche e Asl. Questo provvedimento introduce delle novità per l’intero Ambito in merito al riconoscimento del servizio per l’integrazione scolastica agli alunni diversamente abili. E’ un ulteriore passo avanti in termini di migliore efficace ed equità per il riconoscimento di questo servizio a favore degli alunni che abbiano necessità del servizio stesso.

La “manutenzione straordinaria delle strade urbane e marciapiedi. Anno 2018 approvazione progetto definitivo” è stato un altro dei punti cardine approvati nell’ultima riunione di Giunta Comunale: si tratta di un progetto finanziato per 400mila euro con fondi di bilancio già stanziati. Questo intervento, che prossimamente sarà messo in cantiere, permetterà la sistemazione di strade e marciapiedi cittadini con interventi straordinari e non di mera manutenzione ordinaria, che vedranno migliorare la mobilità e la sicurezza stradale, un punto fortemente avvertito sia dall’Amministrazione Comunale che dalla cittadinanza, e al quale nelle prossime settimane di aggiungeranno ulteriori progetti da finanziarsi con avanzi di amministrazione per analoghi interventi in specifici settori della città.

Infine la presentazione del “Piano generale del traffico urbano”. Com’è noto si tratta di un Piano che obbligatoriamente tutti i Comuni devono avere, e che dopo un lungo percorso di partecipazione è arrivato alla fase dell’adozione. A breve il documento dovrà essere portato ed approvato in consiglio comunale. Si tratta fondamentalmente di un importante strumento di pianificazione “con il quale - spiega il Sindaco, Massimo Mazzilli - andiamo a rivedere l’intera organizzazione della mobilità ciclabile, del trasporto pubblico locale, del sistema dei parcheggi sia liberi che a pagamento. Ma si parla anche di nuova classificazione delle strade e della relativa sicurezza, oltre ad una visione di generale spinta verso sistemi alternativi di mobilità, in armonia con la pedonalizzazione di alcune aree, tali da disincentivare o comunque limitare (nei casi in cui non sia strettamente necessario) l’utilizzo dei mezzi privati”. Il Piano generale del traffico urbano è strumento importante per mettere ordine e razionalizzare la mobilità a Corato, ed è stato redatto a seguito di analisi scientifica dei dati registrati, con lo scopo tendenziale di disegnare per il futuro l’evoluzione del traffico e della mobilità.

«Si tratta di provvedimenti di grande importanza per la città - sottolinea il sindaco Massimo Mazzilli - che questa Amministrazione Comunale ha approvato dimostrando ancora una volta grande capacità propositiva ed attuativa. Un lavoro di squadra, portato avanti grazie al lavoro degli Assessori, alla collaborazione degli Uffici Comunali preposti alle varie tematiche affrontate, i cui dipendenti ringrazio per l’impegno profuso quotidianamente, sempre per il bene comune di Corato».