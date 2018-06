Sp 231, la Città Metropolitana realizzerà la parte mancante della complanare

Snellire «il traffico proveniente dalla direttrice Bari-Corato, specie se i veicoli interessati intraprendono la sp 238 in direzione Corato-Altamura». È questo l’obiettivo - raggiunto almeno “sulle carte” - del neo consigliere Cataldo Mazzilli.

Come scritto un mese fa, si è fatto «interprete e portavoce» delle «enormi difficoltà riscontrate dai cittadini e dagli operatori della zona industriale di Corato, insediati sul lato destro della sp 231, ex ss 98» ed ha presentato al consiglio comunale un'apposita interrogazione in merito all’avvio dell’iter burocratico da intraprendere per il completamento della complanare.

L’interrogazione sarebbe dovuta diventare una mozione, ma non è stato necessario: «il consigliere Pomodoro se ne è fatto portavoce nel consiglio della Città Metropolitana e con grande soddisfazione, sia mia che sua, la richiesta è stata accolta.

Quando c’è volontà di risolvere i problemi dei cittadini la collaborazione porta al raggiungimento dei risultati: ringrazio Pomodoro e quanti mi hanno espresso vicinanza» ha detto ieri Cataldo Mazzilli dal suo banco della sala consiliare.

«Vi sono evidenti difficoltà di gestione del traffico veicolare in tale tratto, soprattutto nei giorni di pioggia copiosa che determina l’impraticabilità, per allagamento, del sottopasso di Via Gravina il quale è l’arteria di collegamento con il centro abitato» si legge infatti nella interrogazione.

«Mazzilli - ha replicato Pomodoro - ha segnalato un problema che conosce meglio di me, avendo lì la sua azienda. Il 24 maggio ho presentato la sua proposta nel consiglio della Città Metropolitana ed è stata approvata all’unanimità. Il progetto sarà studiato e inserito nel programma dei lavori pubblici. Ho insistito affinché si utilizzino fondi propri, e non provenienti da alienazioni, in modo che non si debba aspettare chissà quanto».

La Città Metropolitana porterà dunque a termine lo studio, il finanziamento e la realizzazione dell’opera di prolungamento della parte mancante di complanare, per un tratto di 158 metri, con aggancio al ponte esistente al km 30,600 della sp 231, ex Ss 98.