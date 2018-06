Scelti gli ultimi due assessori. Mazzilli: «Mi riservo ancora la nomina del vice sindaco»

Sono stati nominati questa mattina a Palazzo di Città i due nuovi assessori che andranno a completare la formazione della giunta comunale: si tratta di Maria Luisa Zaza e Filippo Tatò, che da oggi fanno ufficialmente parte della squadra di amministratori scelti dal sindaco Massimo Mazzilli per la parte conclusiva della legislatura.



In particolare, si tratta di Marialuisa Zaza (nata a Corato il 27 marzo 1986 e qui residente) è una educatrice professionale specializzata “nel campo del disagio minorile, della devianza e della marginalità”, come recita il suo titolo di laurea, competente in scienze dell’educazione, pedagogia, sociologia e psicologia. A lei il sindaco ha affidato le deleghe a servizi sociali e terzo settore; politiche per la famiglia, gli anziani, la disabilità, gli immigrati, il disagio sociale e la salute; politiche per l’infanzia; pari opportunità.

Filippo Tatò (nato a Barletta il 26 novembre 1977 e residente a Corato) è avvocato libero professionista iscritto all’Albo del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Trani, esperto nel contenzioso dei procedimenti civili, penali e del lavoro. A lui sono state affidate le deleghe ai seguenti settori: politiche per l’economia reale, agricoltura e agroalimentare, industria, artigianato e commercio; marketing territoriale e valorizzazione delle risorse agricole e industriali, tutela delle tipicità e delle produzioni locali; semplificazione amministrativa; sport e impiantistica sportiva; rapporti con le federazioni sportive ed il coni; contratti e appalti.

Marialuisa Zaza e Filippo Tatò vanno così a completare la squadra di sette assessori che, come da determinazione del sindaco, affiancano l’impegno del primo cittadino in questa fase finale della legislatura: «con la nomina dei due nuovi assessori, scelti sulla base delle innegabili rispettive competenze e capacità nei settori loro affidati, abbiamo completato - sottolinea il sindaco Massimo Mazzilli - la formazione della Giunta che accompagnerà il lavoro dell’amministrazione comunale nel solco di fine mandato, sempre con l’obiettivo primario di impegnarsi per il bene della nostra Città e nel quadro di stabilità politica ritrovato, dopo la chiusura della “crisi politica” dei mesi scorsi. Mi riservo ancora la nomina del vice sindaco».