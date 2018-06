I Cinque stelle aprono «un nuovo spazio di ascolto»

«Un nuovo spazio di ascolto». È così che dal Meetup Movimento Corato 232 definiscono la nuova sede che sarà inaugurata domani, sabato 9 giugno, alle 19 in via Catania 13.

«Quando abbiamo intrapreso l’appassionante percorso di attivismo a 5 Stelle in questo territorio - scrivono dal Meetup - in pochi hanno avuto il coraggio e l’onestà intellettuale di seguirci. Non è un richiamo, ma la costatazione di una impossibilità che molti sentono: potersi esporre pubblicamente in questo contesto. Dal 2009 con la nostra dedizione, caparbietà e costanza ci siamo resi attivisti e non vuoti spettatori di un impatto politico generato dal Movimento 5 Stelle sia su Corato che in tutta l’Italia. Avevamo ragione.

Tutto è iniziato con lo spirito di una bella avventura realistica che ci ha visti partecipi sin dalle Elezioni politiche ed amministrative del 2013, ed ancora amministrative per il nostro Comune ed Europee del 2014, elezioni regionali del 2015 e le attuali politiche del 4 marzo che a Corato ha reso possibile eleggere una nostra concittadina Angela Bruna Piarulli al Senato della Repubblica. Insomma sempre presenti.

Nel tempo i risultati, le critiche e le belle conclusioni non hanno mai modificato il nostro essere, proprio nel rispetto di determinati valori del Movimento 5 Stelle e con questi ultimi ci siamo prodigati nel tempo in una instancabile attività sul territorio a tutela dei cittadini, dell’ambiente, della salute, del lavoro, della cultura e dei deboli.

Raccogliendo tutte queste positive energie il Meetup Movimento Corato 232 nella sua crescita costante sabato 9 giugno alle 19 in via Catania 13 inaugurerà un nuovo spazio di ascolto.

Per l’occasione ci saranno la portavoce al Senato Angela Bruna Piarulli, il portavoce alla Camera Davide Galantino e la portavoce alla Camera Francesca Galizia, anche per condividere le linee del Governo del Cambiamento, il lavoro svolto presso le rispettive sedi istituzionali e sulla attuale situazione politica.

Con l’inaugurazione della nuova sede ci apriremo a quel laboratorio di idee necessario per realizzare il bene comune. A noi quello piace».