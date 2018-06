Voto di fiducia alla Camera, il premier Conte cita l’incidente ferroviario del 12 luglio

«Si dice che questo Governo non si è dimostrato sensibile alle infrastrutture, anzi sarebbe contrario. Noi abbiamo detto un’altra cosa e la rivendichiamo: vogliamo operare una valutazione di costi e benefici. Pensiamo che gli investimenti produttivi siano un passaggio fondamentale nella politica di crescita che vogliamo sollecitare e favorire per questo nostro Paese, quindi sicuramente non ci sottrarremo agli investimenti nelle infrastrutture».

È quanto ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri alla Camera, durante l’intervento che ha preceduto la fiducia, ottenuta poi con 350 voti favorevoli e 236 contrari.

Per dare più forza alle sue parole, Conte ha citato brevemente il terribile incidente del 12 luglio 2016 tra Andria e Corato, nel quale persero la vita 23 persone, tra cui il giovane ruvese Antonio Summo.

«Io sono del Sud - ha detto - ricorderete in Puglia cos’è successo nel trasporto regionale. Quindi pensare che ci sia un unico binario su cui si sono scontrati due treni e pensare che non ci sia un’adeguata rete ferroviaria è una cosa che non mi lascia assolutamente indifferente» ha ribadito il premier, seguito dagli applausi dei parlamentari.