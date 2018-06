Il sindaco di Terlizzi Ninni Gemmato ha incontrato ieri il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per parlare di sanità, segnatamente degli scenari che si stanno configurando per l'ipotizzato ospedale del Nord Barese.

«Al governatore Michele Emiliano ho ribadito la necessità, non più rimandabile, di dotare il territorio del Nord Barese di un presidio ospedaliero di primo livello capace rispondere con tempestività, efficacia ed efficienza alla domanda di salute dei cittadini. In questa direzione ho confermato la volontà del Comune di Terlizzi a contribuire concretamente al potenziamento del "Sarcone" al fine di aumentare la sua capacità ricettiva, anche in un’ottica di presidio ospedaliero unico del Nord Barese».

Queste le dichiarazioni del primo cittadino al temine del confronto, che si è tenuto nel pomeriggio presso la sede della Regione Puglia a Bari.

All’incontro hanno preso parte anche una delegazione del Consiglio comunale, il deputato di Fratelli d'Italia Marcello Gemmato e la senatrice Carmela Minuto.

«In particolare, l’amministrazione comunale è disponibile, di concerto con la Regione Puglia e l’Asl, a provvedere subito a tutti i lavori di adeguamento ed eventuale ampliamento della viabilità e dei parcheggi attorno all’ospedale di Terlizzi. Ѐ urgente dunque - ha sottolineato Gemmato - che la Regione Puglia, dopo un anno anno e mezzo dalla «Carta di Ruvo», faccia finalmente delle scelte utili individuando uno stabilimento ospedaliero che possa essere attrezzato a ospedale di primo livello secondo criteri oggettivi».

Il Nord Barese (Terlizzi, Molfetta, Corato, Bitonto, Giovinazzo, Ruvo, Mariotto e Palombaio) ad oggi è ancora privo di servizi essenziali come una Utic e una Rianimazione che siano situati a meno di mezz’ora di auto.

«Ho ribadito - conclude Gemmato - l’urgenza di riprendere subito il percorso tracciato dalla Carta di Ruvo che lo stesso Emiliano sottoscrisse a ottobre 2016 con gli operatori della sanità: nelle more è urgente porre in sicurezza gli ospedali di base di Terlizzi, Molfetta e Corato e mettere gli operatori sanitari nelle condizioni di lavorare al meglio».