Strade private ad uso pubblico, Pomodoro: «Servono provvedimenti mirati»

«Provvedimenti mirati alla risoluzione di alcune problematiche relative alle strade private ad uso pubblico». A chiederli è il consigliere comunale Pasquale Pomodoro, in qualità di coordinatore cittadino di “Noi con L’Italia”.



«Nella seduta del consiglio comunale del 28 novembre 2016 – scrive Pomodoro - è stata discussa una petizione avente ad oggetto “acquisizione al patrimonio ed al demanio comunale delle c.d. strade pubbliche ad uso privato” comprese tra le vie Gigante, Grassi, Falcone e Borsellino.

Sulla richiesta di acquisizione i tecnici degli Uffici competenti hanno espresso parere contrario per motivazioni sia di carattere urbanistico sia di viabilità.

I Settori Patrimonio e Urbanistica hanno rappresentato l’impossibilità di acquisire le strade in quanto utilizzate a fini edificatori e per aver espresso volumetria.

Il Settore polizia Locale ha invece rilevato che lo stato dell’arte delle strade private ad uso pubblico, presentando elementi di criticità e di contrasto con il Codice della Strada, non possono essere acquisite al pubblico patrimonio.

Sulla scorta di tali pareri il consiglio comunale, a maggioranza, ha respinto la petizione ma tutti gli intervenuti alla discussione hanno chiesto che, indipendentemente dall’acquisizione, fosse data una risposta alle necessità rappresentate dalla petizione. A tal fine, purtroppo senza esito, il sottoscritto è intervenuto diverse volte nel corso di sedute del Consiglio Comunale per sollecitare la definizione delle problematiche discusse.

Pertanto, data per impraticabile l’ipotesi dell’acquisizione al patrimonio pubblico delle strade private ad uso pubblico, che interessa non solo la lottizzazione oggetto della petizione ma altre situazioni urbanistiche presenti nella città, in riferimento ai problemi relativi alla viabilità, si chiede l’adozione dei conseguenti provvedimenti visto che: la relazione ha evidenziato che alcune strade interne alla lottizzazione presentano forti ed insormontabili elementi di criticità e di contrasto con la normativa del vigente Codice della Strada, in quanto progettate e realizzate per garantire la circolazione stradale in sicurezza alla comunità residente nelle unità abitative della lottizzazione; la Corte di Cassazione, Sezione Civile, con ordinanza 7 Febbraio 2017, n. 3216, ha sentenziato che “è in colpa la pubblica amministrazione la quale né provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da essa possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provveda ad inibirne l’uso generalizzato”.

Si chiede, pertanto, che: siano inibite al transito generalizzato le strade che presentano elementi di criticità e di contrasto con la normativa vigente del Codice della Strada, destinando le stesse alla sola circolazione della comunità residente nelle unità abitative delle varie lottizzazioni; si provveda alla necessaria manutenzione di tutte le strade che per classificazione e condizioni di sicurezza possano continuare ad essere destinate ad un più esteso pubblico transito, qualora ritenute di notevole interesse pubblico che giustifichino l’intervento del Comune; siano poste in essere iniziative tese a favorire la costituzione del supercondominio previsto nella convenzione; verificare altre situazioni urbanistiche simili presenti nella città, per l’eventuale adozione degli interventi di cui alle lettere a) e b)».