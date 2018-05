Dehors, da domani si potrà chiedere di installarli

«Da lunedì bar, ristoranti, pizzerie ed esercizi commerciali simili potranno chiedere di installare dehors stagionali». A scriverlo, sul suo profilo Facebook, è il sindaco Massimo Mazzilli.

Il 25 maggio è stato sottoscritto un atto della Giunta Comunale con i relativi pareri, ora – si capisce dal post - manca solo l’approvazione del Regolamento nella sua interezza in sede di consiglio comunale.

«Questo risultato va ascritto alla nostra amministrazione – chiosa Mazzilli - Eravamo già operativi ancor prima che il Pd prendesse in mano la “sveglia”». Il riferimento, più che esplicito, è alla nota del Partito democratico divulgata nei giorni scorsi in cui si rimproverava il fatto che fosse «tutto fermo».

Nel lungo post che di seguito riportiamo integralmente, il primo cittadino ripercorre alcune “tappe” necessarie alla stesura del regolamento.

«Amici – scrive Mazzilli - le bugie hanno le gambe corte. Mi riferisco a quella “specie” di sveglia suonata dal Pd sul regolamento “dehors” e per questo vi racconto la verità sul nostro operato.

Vero è che la mia Amministrazione ha avviato l’iter per la predisposizione del Regolamento sin da fine 2016 per rendere gradevole, certa e adeguata al contesto delle zone più pregiate della nostra Città l’installazione di dehors.

Vero è che dopo lunghe e approfondite interlocuzioni e istruttoria la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Bari ha espresso parere definitivo sullo schema di Regolamento il 9 marzo 2018;

Vero è che avevo invitato i Presidenti delle Commissioni seconda, quinta e settima a partecipare all’incontro con la Soprintendenza di Bari che mi avevano fissato per il 18 maggio.

Vero è che avevo preannunciato a tutti che avrei chiesto tale incontro nella seduta delle Commissioni del 4 maggio.

Vero è che già in tale occasione, pur chiedendo che si proseguisse rapidamente all’approvazione del Regolamento Comunale, mi sarei prodigato per dare con la Giunta indirizzo agli Uffici.

Bene il 18 maggio mi sono recato in Soprintendenza, con il dirigente dell’urbanistica e il consigliere Leonardo Bucci, per concordare una procedura efficace utile a dare certezza agli operatori commerciali nell’immediato e nel contempo fare nostro il parere espresso, ma anche per mettere gli Uffici nella condizione di concedere le autorizzazioni per il posizionamento di strutture e arredi in via temporanea così da lavorare per questa estate.

Come siamo abituati a fare per la nostra Città, già domenica 20 maggio pomeriggio avevamo elaborato uno schema di atto di indirizzo per la Giunta comunale, e che lo schema tra lunedì e martedì scorsi era stato discusso e valutato ulteriormente anche col segretario generale.

Come si può evincere dal sito del Comune di Corato già il 23 maggio avevo convocato la Giunta Comunale per il 25 maggio alle ore 8.30, con iscritto al quarto punto all’ordine del giorno la delibera di indirizzo sui dehors; preciso anche che ho aspettato il 25 maggio per celebrare la Giunta stante la contemporanea indisponibilità del segretario e vice segretario Generale del Comune.

Questa per me si chiama trasparenza e onestà verso i nostri cittadini con la certezza che tutto ciò è documentabile. Tanto per chiarezza e senza speculazione alcuna.

Comunque da lunedì bar, ristoranti, pizzerie ed esercizi commerciali simili, adeguandosi all’atto della Giunta Comunale e dei pareri nella stessa contenuti, nell’attesa che il consiglio comunale approvi il Regolamento nella sua interezza, potranno chiedere di installare dehors stagionali.

Questo risultato va ascritto alla nostra amministrazione: eravamo già operativi ancor prima che il Pd prendesse in mano la “sveglia”».