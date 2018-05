“Regolamento per i dehors”, Pd: «Il sindaco esca dall’immobilismo»

Un altro dei temi di cui si devono occupare le commissioni consiliari permanenti: il “regolamento dei dehors”. Gli esercenti lo attendono da tempo ma, secondo quanto scrive il Pd nella nota che di seguito riportiamo integralmente «è tutto fermo».

La nota. «Siamo ormai in estate, ma a Corato non si riesce ancora ad avere delle direttive che disciplinino al meglio i dehors, lo spazio all'aperto fornito di tavolini, coperture caratteristico di bar e di ristoranti.

Ad oggi la maggioranza è in grave ritardo per stabilire il regolamento di tali spazi. La situazione è in una condizione di stallo e tuttora non vi è alcun indirizzo politico che permetta alle attività di organizzare gli spazi esterni.

È forse accettabile questa paralisi in vista del periodo estivo?

Il Partito Democratico ha chiesto nelle commissioni consigliari di trovare una soluzione per dare agli operatori del settore (per esempio bar, ristoranti, pizzerie) la certezza di operare con le loro strutture esterne, nel rispetto della legge senza il rischio di infrangere le regole e subirne le conseguenze economiche e di immagine.

In tal senso si suggerì di fare subito un provvedimento di giunta col quale si danno gli indirizzi per autorizzare l’utilizzo degli spazi esterni attrezzati in adiacenza alle attività. Così si permetterebbe agli operatori di lavorare tranquillamente superando l’estate.

Il tempo corre, l’estate è alle porte e noi del Pd chiediamo che si provveda immediatamente in via transitoria a fare una delibera di Giunta in tal senso. Fermo restando che nel contempo si dovrà lavorare alacremente alla stesura finale del “Regolamento dei Dehors” per dare al più presto soluzione definitiva al problema.

Prima di riprendere con la stesura del Regolamento, invitiamo il sindaco e l’amministrazione ad ascoltare le istanze degli addetti ai lavori, finora non considerati in fase di scrittura del regolamento.

Signor sindaco, esca dall’immobilismo, gli operatori del settore aspettano e meritano delle risposte».