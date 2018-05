Lavori allo stadio, il sindaco ai tifosi: «I fondi sono pronti, entro fine giugno la gara d'appalto»

Ieri, con una lettera aperta, i tifosi del Corato calcio chiedevano al sindaco quale fosse lo stato dell'arte in merito ai lavori da eseguire nel campo sportivo di via Gravina.

A fine ottobre infatti, lo ricordiamo, il Comune aveva approvato il progetto definitivo per il rifacimento completo del campo “alternativo” e delle strutture relative, la realizzazione del manto in erba sintetica di nuova generazione, la messa in sicurezza.

A rispondere ai tifosi, via social, è direttamente il primo cittadino.

«A fine dicembre 2017 il progetto esecutivo ottenuti i pareri obbligatori da CONI e FGCI, fu inviato al Credito Sportivo per l’ottenimento del Mutuo da 700 mila euro» spiega Mazzilli. «Il Credito Sportivo erogò entro il 31/12/2017 il mutuo, pertanto i 700mila euro sono nelle casse del Comune con vincolo di destinazione per quell’opera (non potranno mai e da nessuno essere destinati ad altro).

Agli atti dei nostri Uffici c’è il progetto esecutivo e gli atti di gara pronti per essere pubblicati. Per le nuove e complesse regole contabili (entrate in vigore nel 2016...) e il nuovo Codice degli Appalti, la gara potrà essere pubblicata solo dopo l’approvazione del Conto Consuntivo 2017, massimo entro fine Giugno prossimo. Non saranno lavori lunghi e bisognerà anche vedere che tempi di esecuzione, al ribasso, proporrà la ditta aggiudicataria.

A questo punto non è questione più di volontà, ma credetemi, è solo questione di pura tecnica amministrativa e burocrazia imposta dalle leggi italiane, che sapete non possono essere violate.

Non immaginate quanto anche io aspetti quei lavori al nostro Stadio, mi imbarazzo ogni volta che ci vengo ma li avevo promessi alla Città e a voi - conclude il sindaco rivolgendosi ai tifosi - e li vedrete realizzati quei lavori».