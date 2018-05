Mercato settimanale: «Ora tutti si svegliano»

Oltre all'interesse dei cittadini per "una passeggiata tra le bancarelle", la Fiera di San Cataldo ha avuto il merito di riaccendere il dibattito politico sul tema del mercato settimanale. Dopo la nota del Movimento Schittulli, oggi a far sentire la propria voce sono i consiglieri Vito Bovino e Daniele Debenedittis.

«Siamo contenti che la questione del mercato settimanale sia tornata alla ribalta - scrivono - Già quattro anni fa avevamo visto bene, ora tutti si svegliano. Affrontammo l’argomento con una petizione di cui molti avranno memoria (di cui il promotore fu l'ex consigliere comunale Domenico Perrone, ndr) e poine discutemmo anche in consiglio comunale. Non si dimentichino i costi sostenuti per i canoni di locazione. Il mercato in periferia sembra abbandonato a se stesso, è diventato un problema per i residenti.

Oggi l’amministrazione si rende conto che il centro ha bisogno di nuovi impulsi. Si sono persi quattro anni a discutere, senza avere ancora avuto una nuova sede come era stato promesso dal sindaco. L’amministrazione ancora una volta dimostra di essere in ritardo sulle esigenze manifestate dai cittadini. Non ci piace fare polemica, ci interessa il risultato: siamo contenti che adesso siano in tanti a cambiare idea sul tema.

Chiaramente va pensato come un mercato settimanale che abbia tutti i crismi, che non crei disagio e diventi occasione trainante per il commercio nel centro della città che oggi non sta vivendo un bel momento».