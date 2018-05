Oltre i pregiudizi e il proibizionismo, alla scoperta delle potenzialità della canapa

La canapa in agricoltura, salute e giustizia. Il Meetup Movimento Corato 232 ha pensato di offrire alla città ad un’opportunità per conoscere e rilanciare una pianta che fa parte della nostra storia.



Domenica 6 maggio se ne parlerà alle ore 9.30 in piazza Sedile. Attraverso tanti strumenti «si dimostrerà l’infondatezza dei pregiudizi e del proibizionismo, un’occasione di rivalsa e opportunità per un settore che abbraccia ambiti diversi, tutti dalle eccezionali potenzialità. Un contributo per la trasformazione culturale della società».

«Versatile e resistente - scrivono dal Meetup - la canapa è divenuta un ingrediente in forte ascesa negli alimenti dell’orgoglio italiano come l’olio, il pane, la pasta; viene riutilizzata come fibra tessile naturale, come farmaco curativo e preventivo per tantissime patologie e costituisce un elemento essenziale nella bioedilizia antisismica e coibentante e nella cosmesi.

L’appuntamento sarà ricco di dibattiti e informazione scientifica sul potenziale di questa meravigliosa pianta, dall’aggiornamento sui processi legislativi legati alla canapa, all’utilizzo terapeutico della pianta e allo sviluppo della canapa industriale in Italia in ambito alimentare e nutraceutico; passando per aziende e prodotti, informazione ed esperti di settore.

Con questo incontro vogliamo gridare forte l’urgenza di una normalizzazione della cannabis specie per quei pazienti che a causa di leggi scellerate e per la misera produzione e la scarsa importazione, si vedono negata la continuità terapeutica».