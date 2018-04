Bilancio approvato e nuova giunta, il sindaco: «La crisi è superata»

Il consiglio comunale, con i soli voti della maggioranza, ha approvato i fondamentali provvedimenti che riguardano il settore economico/finanziario e della programmazione. Semaforo verde per il Bilancio di Previsione 2018-2020 nel quale non è stato previsto alcun aumento di imposte e tributi locali, lasciando dunque invariate le aliquote fiscali preesistenti e le tariffe dei servizi a domanda individuale.



Nel documento si parla del finanziamento di opere pubbliche per l’anno in corso: interventi per oltre 16 milioni di euro, che andranno a finanziare numerosi progetti, fra cui quello per il miglioramento funzionale e tecnico della biblioteca comunale, alcune opere per la salvaguardia idraulica dell’area di via Lago Baione, quelle per il recupero ed il riuso delle acque reflue del depuratore, interventi per la realizzazione della video sorveglianza-Ztl e impianti semaforici relativi al progetto Smart City, quelli in programma nelle periferie (es. la bretella di via Prenestina e via Gravina) e la riqualificazione delle aree esterne via Aurelia, via Salvi; 400mila euro sono previsti per interventi di manutenzione straordinaria delle strade urbane, per le quali - dopo l’approvazione del rendiconto - saranno individuate altre risorse con gli avanzi di amministrazione o mutui per ulteriori interventi più radicali, sulla base del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Grazie alla richiesta di spazi finanziari che il Comune aveva avanzato alla Regione Puglia, quest’ultima ha riconosciuto circa 2,5 milioni di euro che libereranno spesa per manutenzione strade e altra manutenzione straordinaria del patrimonio pubblico comunale.

Per gli anni successivi, invece, la programmazione finanziaria parla di 33 milioni di Euro per lavori nell’ambito della salvaguardia idraulica del territorio, del Piano Città/Campagna ed edilizia scolastica, rigenerazione di piazze, del completamento infrastrutturale delle aree di zone produttive.

Per quanto riguarda la programmazione del fabbisogno di personale, avendo l’amministrazione comunale finanziato per intero i 504mila euro di costo annuo previsto, ben 27 nuove unità sono in arrivo al Comune di Corato nell’arco del prossimo triennio: in particolare, per quanto riguarda il 2018, sono state programmate 14 assunzioni a tempo indeterminato (1 dirigente area tecnica; 4 funzionari varie aree, 7 istruttori cat. c, 2 operatori cat. D), e 8 unità a tempo determinato, destinate alla Polizia Locale che saranno selezionate attraverso la mobilità ed attraverso l’utilizzo delle graduatorie valide; per gli anni successivi è prevista l’assunzione di 5 nuove unità (dirigente, funzionari e istruttori tecnici ed amministrativi), anche queste per concorso e previo utilizzo di graduatorie valide.

«Oggi posso affermare che è stata definitivamente superata la crisi amministrativa - dice il Sindaco, Massimo Mazzilli - esibendo i fatti alla Città: ricostituita la Giunta Comunale che sarà completata nei prossimi giorni, dimostrata in consiglio comunale una maggioranza certa ed infine, approvato l’atto più importante del Comune, ossia il Bilancio di Previsione.

Tutto ciò è il frutto di un grande lavoro di concertazione e dimostrazione di responsabilità delle forze politiche della maggioranza che mi sostengono.

Per questo motivo ringrazio i consiglieri comunali di maggioranza per aver approvato questi fondamentali provvedimenti per la nostra Città. Ringrazio con grande apprezzamento gli assessori uscenti per il lavoro svolto in questi anni, augurando loro di poter valorizzare l’esperienza svolta per il proprio futuro politico e di cittadini; ai neo assessori auguro buon lavoro a vantaggio della nostra Città, confidando sulle capacità professionali e doti umane che metteranno a disposizione».