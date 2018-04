Passaggio a livello di via Giappone: il consiglio dice “no” alla chiusura

Il passaggio a livello di via Giappone resta aperto. «È impossibile chiuderlo» secondo il dirigente Casieri, e lo sottoscrive anche il consiglio comunale. Ieri sera, con voto unanime, i consiglieri hanno approvato la mozione che «impegna il sindaco e la giunta ad intraprendere ogni atto e azione presso gli enti preposti affinché si possa mantenere la funzionalità di via Giappone fino a quando non si potrà realizzare un sovrappasso».

A leggere la mozione è stata la prima firmataria, Filomena Maldera, capogruppo del Movimento Schittulli che già da tempo si è occupato della questione.

Alla base della richiesta ci sono le «evidenti conseguenze dannose nel caso in cui si dovesse chiudere via Giappone. Significherebbe spostare tutto il traffico su via Trani, già interessata dalla realizzazione di un sottopasso a rischio allagamento. Se quella zona – ha concluso Maldera - gli antichi la chiamavano “Lago rosso” un motivo ci sarà».

All’approvazione unanime si è arrivati dopo una lunga discussione: cliccando qui è possibile rivedere il video.

Da subito il consigliere Pomodoro ha riconosciuto che «il problema in effetti esiste» pur manifestando qualche perplessità rispetto all'impegno da affidare al sindaco in vista delle trattative in corso con la Regione. «La bretella di collegamento tra via Trani e via Giappone la possono anche fare – ha commentato Caputo - ma il punto è che non devono chiudere il passaggio a livello. Spostare tutto il traffico su via Trani sarebbe un errore».

Quella chiusura, non prevista dai progetti, sarebbe invece una «imposizione del dirigente della Regione Puglia, l’ingegnere Francesca Pace» secondo il sindaco «per questioni di sicurezza ferroviaria». A «sposare la causa» sarebbe stato anche l’assessore di riferimento, Nuziante, stando sempre a quanto riferisce Mazzilli.

«Siamo stati convocati in Regione, su nostra richiesta, dopo l’articolo Scagliarini – ha chiarito Mazzilli – avendo imparato dall’esperienza dell’opera di via Teano. Gli uffici comunali avevano rilevato delle discrepanze e quindi in Regione, il 16 marzo, abbiamo portato proprio quelle istanze: le opere accessorie previste in progetto e quelle da fare che invece non sono inserite.

Prima di quel giorno del passaggio a livello nessuno aveva parlato perché non si era trovata la quadra per la realizzazione del viadotto e si sperava nel reperimento dei fondi per il sovrappasso. La certezza è una: fino a prima della realizzazione di queste due opere la strada non verrà chiusa.

La Regione chiese a Ferrotramviaria quale fosse la soluzione ipotizzata e la risposta fu proprio la bretella che, il Comune nel 2016 non aveva voluto condividere perché chiedeva il sovrappasso. Secondo il primo studio di fattibilità quest’ultimo doveva costare circa 1,5 milioni, poi ci fu detto oltre 4 milioni. Cifre che portarono la Regione a dire che “non ci sono i soldi”. Ricordai formalmente che si può attingere ai fondi Cife ma nel verbale il dirigente Pace voleva stralciare quella dichiarazione. Quel verbale non è mai più arrivato.

A settembre dovranno presentarci la rimodulazione sul progetto del parcheggio della stazione e quindi spero anche su via Giappone».

La mozione, rimasta sostanzialmente invariata, dà «più forza nella trattativa» secondo Caputo. Della stessa idea anche Tedeschi: «in questa maniera il consiglio va a supporto dell’operato del sindaco». Dal consigliere Amorese arriva poi una raccomandazione al primo cittadino: «se ne faccia portavoce prima di settembre per non trovarsi con delle decisioni già prese».