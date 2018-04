L’Udc rinuncia al posto in Giunta: «Garantiremo l'appoggio esterno»

Anche l’Udc assicura l'appoggio esterno al sindaco Mazzilli, rinuncia ad assumere incarichi in giunta. Attraverso la nota che di seguito riportiamo integralmente, il partito annuncia il disimpegno «da prospettive future di alleanze di centro destra che rispondono solo a logiche personalistiche».

La nota integrale

«Prospettiva di una nuova maggioranza di centro destra" da condividere con Forza Italia e Noi con l'Italia o scongiurare la crisi amministrativa per il bene della città? Sono queste le due vie obbligate da percorrere stante la ferma decisione di Noi con l'Italia di voler in maniera pretestuosa l'azzeramento totale e la nomina di nuovi assessori.

L'Udc in maniera responsabile sceglie la seconda via. L'Udc sceglie il bene della città e si disimpegna da prospettive future di alleanze di centro destra che rispondono solo a logiche personalistiche di chi vuol essere sempre ed a tutti i costi protagonista e regista della vita politica amministrativa della città di Corato.

Pertanto l'Udc al fine di mettere in condizioni il sindaco di procedere alla nomina della nuova giunta dichiara di non voler assumere nessun incarico in giunta e di garantire all'amministrazione comunale l'appoggio esterno».