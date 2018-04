Forza Italia: «Sostegno all’amministrazione solo con una giunta tutta nuova». Video

In quattro davanti ad una telecamera per far arrivare un messaggio: il sostegno all’amministrazione Mazzilli sarà garantito solo con una giunta nominata “ex novo”.



A dirlo è il coordinatore cittadino di Forza Italia Giancarlo Ungaro. Al suo fianco l’ex assessore Lorena Mangione (vice coordinatrice per gli enti locali in Terra di Bari), il consigliere Giuseppe Roselli e Aldo Muggeo, responsabile cittadino del partito per gli enti locali.

Un video che dura circa sei minuti in cui Ungaro, partendo dai risultati delle elezioni del 4 marzo, ribadisce quanto affermato in consiglio da Roselli: «abbiamo riaperto il dialogo con “Noi con l’Italia” con l’unico scopo di riunire l’intero centro destra, forza trainante per il Paese». L’obiettivo è «costruire un progetto unitario di centrodestra rivolto al prossimo futuro più che al presente».

«Per queste ragioni, espressamente politiche» Forza Italia dice di aver «considerato la possibilità di un sostegno esterno, condizionato, all’attuale amministrazione ormai da tempo traballante e soggetta ai comportamenti volubili di un consigliere comunale che in passato è stato espressione del partito». Chiaro il riferimento a Franco Caputo.

Negli ultimi tre anni Forza Italia ha «evidenziato enorme difficoltà nel dare il sostegno politico all’amministrazione che si era resa autrice di un vero e proprio omicidio politico in virtù della revoca assessorile di Lorena Mangione. Caputo non ha ritenuto di attenersi alla linea regionale del partito e questo ne ha provocato l’allontanamento da Forza Italia» argomenta Ungaro.

Sarebbe dunque il «senso di responsabilità» a guidare la riapertura del dialogo con “Noi con l’Italia”. Dopo aver apprezzato «il sacrificio» dell’ex assessore Perrone, Forza Italia ha offerto a Mazzilli un «sostegno esterno, senza rappresentanti in giunta». Dopo aver «chiesto di individuare alcuni punti da portare avanti fino alla fine del mandato» di fatto Forza Italia ritiene di aver dato al sindaco Mazzilli «la possibilità di uscire da questo stallo».

Intanto però, qualcosa sembra non quadrare di nuovo: «oggi (diceva mercoledì sera Ungaro, ndr) veniamo a sapere che si prospetta l’ipotesi di riconfermare alcuni assessori, una idea caldeggiata dal sindaco.

Non abbiamo nulla contro le persone ma, per ragioni strettamente politiche, non ci sentiamo di sostenere quella che appare essere una “minestra riscaldata”. Verrebbero in questo modo a mancare le motivazioni del nostro sostegno. Una giunta individuata “ex novo” potrebbe farci rivedere la nostra attuale posizione.



Il video