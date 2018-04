Nuova Giunta, l'Udc punta ancora su Scaringella: «Lo riproponiamo senza se e senza ma»

Si conferma tutt'altro che semplice la composizione della nuova giunta.

Continua infatti lo scontro nel centrodestra fra coloro che spingono per una squadra di governo completamente nuova (come Noi con l'Italia, a quanto pare) e le forze politiche che chiedono un ricambio parziale con la riconferma di alcuni degli assessori dimissionari.

Tra questi ultimi c'è anche l'Udc, partito che ha in Graziella Valente e Vincenzo Labianca i suoi esponenti in consiglio comunale e in Francesco Scaringella l'ex membro della giunta.

Proprio sulla riconferma di Scaringella si esprime pubblicamente il partito, spiegando che a lui «va la nostra incondizionata fiducia», tanto da riproporlo «senza se e senza ma per una riconferma nell'incarico al fianco del sindaco Mazzilli».

Stigmatizzato, invece, il comportamento delle «forze politiche che condizionano il loro appoggio esterno all'amministrazione Mazzilli chiedendo un azzeramento totale della giunta e forse anche alla presenza nella stessa di uomini di loro gradimento».

Di seguito la nota dell'Udc

«Il nostro partito ha da sempre mantenuto un rapporto di chiarezza e trasparenza con i propri elettori e con la cittadinanza tutta. Tuttavia in questo momento ci sentiamo in dovere di ribadire alcuni concetti per noi assolutamente prioritari, per evitare ingerenze e mistificazioni di forze politiche che condizionano il loro appoggio esterno all'amministrazione Mazzilli chiedendo un azzeramento totale della giunta e forse anche alla presenza nella stessa di uomini di loro gradimento.

Questo è il momento del fare e non dei veti incrociati sulle persone che se pur tra difficoltà hanno bene operato e possono continuare a dare il loro concreto contributo all'azione amministrativa.

Il nostro sostegno al Sindaco Massimo Mazzilli, partito dalla campagna elettorale è poi proseguito nella guida della città con l’impegno profuso dal gruppo consiliare e dal vicesindaco. Non abbiamo mai avuto dubbi sul valore del programma di governo portato avanti con impegno serietà e professionalità da questa amministrazione, contribuendo sempre con spirito collaborativo verso il Sindaco e tutte le forze di maggioranza. Il principio che,infatti, guida il nostro impegno politico è il bene della nostra città, senza altro scopo se non quello di realizzare le idee che ci sono valse un grande consenso popolare.

Siamo convinti degli ottimi risultati raggiunti, pertanto, compatti, ribadiamo che il nostro intento è portare a termine, al fianco del sindaco Mazzilli, quel programma votato dai cittadini, con lo stesso sostegno, la stessa energia e lo stesso impegno che hanno contraddistinto il lavoro dei consiglieri Valente e Labianca nonché del nostro vicesindaco Scaringella a cui va la nostra incondizionata fiducia e che riproponiamo senza se e senza ma per una riconferma nell'incarico al fianco del sindaco Mazzilli.

Questa è la vera via per garantire un centrodestra unito e un prosieguo operativo per il bene della città. Chi vuol svolgere un ruolo di regia esterna per condizionare il tutto si assume le responsabilità e ne dovrà dar conto alla città».