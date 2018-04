Danni all’agricoltura, Mazzilli: «Serve tavolo congiunto fra Regione Puglia e Ministero»

«A poche settimane dalla straordinaria ondata di gelo che ha colpito a fine febbraio la provincia di Bari e Bat, appaiono evidenti i danni subiti dalle colture olivicole presenti nel vasto territorio del nord barese»: il primo cittadino di Corato, Massimo Mazzilli, ha inviato una nota ai sindaci dell’area interessata e al presidente dell’Anci Puglia per chiedere loro «la convocazione di un tavolo istituzionale che possa interfacciarsi, con la più ampia rappresentatività, con la Regione Puglia e il Ministero delle Risorse Agricolo e Forestali affinché adottino impegni straordinari a sostegno del comparto olivicolo nelle aree colpite da un evento straordinario».



Nella lettera, il sindaco Mazzilli fa presente che nelle due province «l’olivicoltura concentra circa 135mila ettari, per una produzione di oltre 4 milioni e 200mila quintali di olive (dati Coldirretti Bari).

I primi sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi dai tecnici della Regione Puglia nel territorio di Corato rilevano chiari segni del danno partito dagli olivi a seguito del gelo: lesioni sugli apparati legnosi, fessurazioni della corteccia, abbondante filloptosi, disseccamenti di giovani piante».

Analoghe situazioni sono riferite anche per gli altri Comuni: «i sopralluoghi che seguiranno nei prossimi mesi, quando tutto sarà ulteriormente esplicito, sulla base della fase vegetativa, inducono ad immaginare - sottolinea il Sindaco Mazzilli - uno scenario straordinariamente negativo per il nostro patrimonio olivicolo e per le pesanti ripercussioni che verranno nelle prossime stagioni produttive.

Cosa significhi tutto questo è chiaro, e purtroppo porterà a facili predizioni, ovvero: certa compromissione della produzione olivicola 2018, che vorrà dire danni ingentissimi per tutti il comparto olivicolo, già in ansia per il possibile arrivo in Terra di Bari della Xylella fastidiosa, minori giornate di lavoro per la manodopera locale, perdita ingente di fatturato comparto meccanica agraria, comparto fitosanitario, comparto molitura, commerciale e carburanti agricoli».

Questo possibile scenario futuro «interesserà l’economia di migliaia di aziende agricole per una Produzione Lorda Vendibile di centinaia di milioni di Euro». Per questo motivo il Sindaco di Corato chiede ai colleghi del territorio, d’intesa con l’Anci Puglia «la convocazione di un tavolo istituzionale che possa interfacciarsi, con la più ampia rappresentatività, con la Regione Puglia e con il Ministero delle Risorse Agricole e Forestali allargato anche alle Confederazioni Agricole, con lo scopo di chiedere ed ottenere impegni straordinari per un evento straordinario».