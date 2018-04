Azzerata la Giunta, protocollate le dimissioni di tutti gli assessori

Ha vinto la strada dell'azzeramento della Giunta, l'ipotesi da tempo discussa: il sindaco ha ufficialmente accolto la disponibilità degli assessori a rimettere i propri incarichi.

«Negli ultimi giorni del mese di marzo scorso, come si ricorderà - scrivono dal Palazzo di città - gli assessori comunali Francesco Scaringella, Gaetano Nesta, Marialuisa Zezza, Giulia Tandoi ed Antonella Rosito, al fine di consentire la massima operatività del sindaco nella ricostituzione di una maggioranza di governo cittadino, avevano rimesso nelle mani dello stesso l’incarico di assessore comunale con le relative deleghe assegnate. Oggi il sindaco ha accolto la disponibilità degli assessori a rimettere i propri incarichi e le specifiche note sono state trasmesse al protocollo dell’Ente».

Il sindaco ha espresso agli assessori uscenti «vivo ringraziamento per il lavoro svolto nella piena condivisione non solo di tutti gli atti adottati ma di tutta l’attività posta in essere».

«Al fine di ricostituire la nuova maggioranza, si rende necessario procedere nel brevissimo termine alla nomina di tutti gli assessori comunali per la ricostituzione della nuova Giunta. Mi riservo di procedere con successivo atto – sottolinea infatti il sindaco nel testo della determinazione - alla individuazione dei nuovi assessori e di assegnarne le relative deleghe».