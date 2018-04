​Cercasi giunta disperatamente. Caputo: «No all'azzeramento, è inutile e dannoso»

Cercasi giunta disperatamente.

Potrebbe essere intitolato così il film che racconta l'enigmatico periodo che sta vivendo l'amministrazione comunale. In crisi da cinque mesi e da due alla ricerca di una nuova squadra di governo.

Era febbraio quando il sindaco Mazzilli ha fatto sapere di ritenere possibile la formazione di una nuova maggioranza «tramite un riassetto complessivo del quadro amministrativo e istituzionale». Poi, nella seconda metà di marzo, il senatore Luigi Perrone ha rassegnato le dimissioni irrevocabili dall'incarico di assessore all'urbanistica, mentre gli altri componenti dell'attuale giunta hanno rimesso le deleghe nelle mani del primo cittadino.

Da allora, ogni momento è parso essere quello buono per l'annuncio dei nuovi componenti del nuovo esecutivo. Ma il passare dei giorni ha fatto rilevare uno stallo politico con grosse difficoltà nella individuazione degli assessori. Non solo nei nomi, ma anche nei numeri.

In maggioranza, infatti, alcuni spingono per una giunta completamente nuova, mentre altri puntano a sostituire solo i detentori delle deleghe rimaste vacanti, ovvero quella ai lavori pubblici e quella all'urbanistica.

Questa sera un incontro in programma tra le forze politiche di maggioranza potrebbe sciogliere il nodo.

Intanto, contro l'ipotesi dell'azzeramento della giunta si schiera apertamente il consigliere Franco Caputo, spesso individuato come l'ago della bilancia in merito al sostegno alla maggioranza in consiglio comunale.

«Considero l'eventuale azzeramento una decisione assolutamente infausta per l'amministrazione e per la città» è l'affondo del consigliere Franco Caputo.

«Perchè farlo? Sarebbe una scelta dannosa e inutile, frutto solo di strategie e giochi politici che nulla hanno a che fare con il bene comune» aggiunge, puntando poi il dito contro "Noi con l'Italia", partito dell'ex senatore Perrone.

«Cosa ha significato l'annuncio relativo all'uscita dalla maggioranza e dell'appoggio esterno all'amministrazione, comunicata in seguito alla dimissioni di Perrone da assessore? Se questa mossa è stata una sorta di sfiducia di fatto nei confronti del sindaco Mazzilli - conclude Caputo - "Noi con l'Italia" deve dichiararlo esplicitamente, assumendosi anche l'eventuale responsabilità di staccare la spina a questa amministrazione».