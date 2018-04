“Comuni in pista #sullabuonastrada”, per i Cinque stelle «un’opportunità da non perdere»

«Perché il Comune di Corato non perda questa opportunità». È per questo che il Meetup Movimento Corato 232 aderenti al Movimento Cinque Stelle, ha protocollato presso gli uffici del Palazzo di città il bando destinato ai Comuni italiani per la costruzione di piste ciclabili.



Dal 3 aprile è partito “Comuni in pista #sullabuonastrada”, il progetto del Credito Sportivo in collaborazione con Anci e Federciclismo che dà ai Comuni la possibilità di ottenere un finanziamento a tasso zero per sviluppare la rete delle piste ciclabili. Ben 50 milioni di euro messi a disposizione per progettare, costruire o ristrutturare piste ciclabili. Una bellissima iniziativa per incentivare l’uso della bici in città, proprio in un momento di boom del bike sharing in Italia e di diffusione delle bici elettriche.

Gli interventi vanno dalla realizzazione alla ristrutturazione di piste ciclabili, ciclodromi e strutture di supporto ma le risorse messe a disposizione dal bando potranno essere usate anche per abbattere barriere architettoniche, acquistare attrezzature e materiali a basso impatto ambientale ed efficientamento energetico delle piste. I mutui, della durata massima di 15 anni dovranno essere stipulati entro il 31 dicembre del 2018. Ciascun Comune potrà accedere a fondi per un massimo di 3 milioni di euro, cifra che raddoppia a 6 milioni se si tratta di un’Unione di Comuni o Comuni in forma associata, un Comune capoluogo, una Città metropolitana o una Provincia.

Ciascuna istanza dovrà essere relativa ad un solo progetto e sarà esaminata con procedura a sportello ed ammessa a contributo fino ad esaurimento delle risorse stanziate. I progetti, definitivi o esecutivi, per essere ammessi a contributo devono essere muniti di parere favorevole rilasciato dal Coni.