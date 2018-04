Il sindaco di Grenoble in visita a Corato

Il sindaco di Grenoble, Eric Piolle, sarà a Corato per una visita alla Città da domani fino a mercoledì 11 aprile. Nella mattinata il primo cittadino della città francese verrà ricevuto dal sindaco di Corato, Massimo Mazzilli: la cerimonia è in programma alle 11.00 nella Sala Verde a Palazzo di Città, alla presenza della giunta comunale, dei consiglieri comunali e di alcuni rappresentanti dell’associazione dei coratini a Grenoble.



Piolle domani visiterà le bellezze monumentali del territorio, il Castel del Monte e il centro storico di Corato; mercoledì si recherà verso una serie di aziende che rappresentano l’eccellenza economica di Corato.

«Corato e Grenoble sono da tempo legate da un gemellaggio ufficiale – spiega il Sindaco Massimo Mazzilli – ma il rapporto fra le due città va oltre: la comunità coratina presente in quel territorio d’Oltralpe è la vera testimonianza del legame che lega le due realtà, che lega i coratini e i grenoblini.

La visita del sindaco Eric Piolle sarà occasione per rinnovare il sincero riconoscimento alla generosità ed all’accoglienza che Grenoble ha assicurato ai tanti coratini emigrati decenni addietro in cerca di fortuna, e per ricordare l’impegno di tutti gli amministratori della Città di Corato che in questi anni si sono succeduti per rinsaldare i rapporti sociali, culturali, economici fra i due Comuni».